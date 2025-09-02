Afghanistan : course contre la montre pour aider les survivants du séisme

Le séisme de magnitude 6 a déjà fait des centaines de morts et des milliers de blessés, mais l’impact total pourrait se chiffrer en « centaines de milliers », selon Indrika Ratwatte, le plus haut responsable humanitaire de l’ONU dans le pays.

Des rapports préliminaires des autorités de facto faisaient état mardi d'au moins 1.400 morts et de plus de 3.100 blessés.

S’exprimant depuis Kaboul, M. Ratwatte a déclaré que les structures en terre et en bois étaient prédominantes dans les provinces montagneuses touchées.

« Lorsque les murs s’effondrent, c’est essentiellement le toit qui tombe sur les personnes, les tuant ou les étouffant », a-t-il affirmé. « Comme cela s’est produit pendant la nuit, tout le monde dormait », a-t-il expliqué, indiquant que de nombreuses personnes pourraient être coincées sous les décombres.

© IOM La population de l’est de l’Afghanistan a été durement touchée par le tremblement de terre du 31 août.

Maisons détruites et bétail perdu

Le Coordinateur humanitaire des Nations Unies a prédit que le bilan pourrait être beaucoup plus élevé « en termes de maisons détruites, de blessés, de victimes, de bétail perdu et de moyens de subsistance ».

Au cours des premières 24 heures critiques qui ont suivi le séisme, l’accès était « très limité » en raison des glissements de terrain et des chutes de pierres provoqués par les secousses.

« Cela représente un défi considérable pour nous alors que nous déployons actuellement nos moyens », a dit M. Ratwatte, soulignant que 20 équipes d’évaluation d’urgence ont été mobilisées aux côtés de 15 équipes mobiles « qui renforceront les vols humanitaires entre Kaboul et Jalalabad », capitale de la province touchée de Nangarhar.

Afin d’intensifier les efforts d’assistance, le Service aérien humanitaire des Nations Unies a prévu des vols supplémentaires entre Kaboul et Jalalabad pour le personnel et le fret.

Le responsable de l’aide humanitaire a également annoncé que les Nations Unies et d’autres organisations tentaient de mettre en place ou de réparer les réseaux mobiles endommagés, car certaines communautés touchées sont « totalement coupées du monde », « et même d’acheminer des hélicoptères et des véhicules terrestres », ce qui constitue un autre défi pour les autorités de facto.

« Il n’est pas facile d’accéder à ces zones et de continuer à transporter les blessés », a-t-il ajouté.

La menace des maladies

Indrika Ratwatte a souligné l’importance du travail de protection, « y compris le soutien psychosocial aux personnes qui ont perdu des membres de leur famille et des êtres chers ». Il a également insisté sur l’urgence de procéder à l’élimination des corps et du bétail mort afin de prévenir les maladies d’origine hydrique, « qui peuvent se propager très, très rapidement ».

L’une des premières organisations de secours dans les zones touchées a été le Croissant-Rouge afghan. Selon la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), davantage de personnes auraient pu être sauvées si l’accès routier avait été plus facile.

« Notre personnel et nos bénévoles doivent parfois marcher pendant quatre à cinq heures pour atteindre certains de ces villages isolés », a affirmé Joy Singhal, chef de délégation par intérim de la FICR pour l’Afghanistan. « Une fois arrivés à destination, ils doivent revenir sur leurs pas et transporter les personnes touchées et blessées vers le centre-ville... où les deux hôpitaux sont débordés ».

Une série de catastrophes

L’Afghanistan est depuis longtemps confronté à ce que le Coordinateur humanitaire des Nations Unies a qualifié de « défis humanitaires systémiques ». La moitié de sa population, soit quelque 22,5 millions de personnes, a besoin d’aide, tandis que l’insécurité alimentaire a été aggravée par la récente sécheresse. Les coupes budgétaires drastiques dans les programmes humanitaires depuis le début de l’année ont entraîné la fermeture de « centaines » de centres d’aide.

« Le tremblement de terre survient à un moment où les communautés vulnérables vont être très exposées à des contraintes supplémentaires », a fait valoir M. Ratwatte.

© UNICEF/Sofia Visona Des fournitures sont emballées et expédiées depuis le centre d'approvisionnement mondial de l'UNICEF à Copenhague, au Danemark, pour soutenir la réponse d'urgence au tremblement de terre en Afghanistan.

Le retour forcé de réfugiés afghans continue

Un autre défi majeur est le retour en 2025 de 2,4 millions de réfugiés afghans d’Iran et du Pakistan, que les communautés du pays ont « du mal à intégrer », a souligné Babar Baloch, porte-parole du Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR).

« Plus de la moitié d’entre eux sont des expulsés, des personnes qui ont été mises dans des bus et d’autres moyens de transport et laissées à la frontière pour rentrer chez elles, ce qui a déjà limité davantage notre capacité à les aider », a-t-il ajouté.

Il a également souligné que la majorité des rapatriés se dirigent précisément vers les zones touchées par le tremblement de terre.

Autre développement « inquiétant », dimanche a marqué « la fin de la période de grâce pour les réfugiés afghans enregistrés au Pakistan » et le HCR se prépare à « un nombre nettement plus important de retours » dans les jours à venir.

« Ces personnes, qui disposent déjà de très peu de ressources, sont maintenant renvoyées dans une zone sinistrée », a affirmé M. Baloch.

« Nous sommes à un point de rupture en termes de réponse aux multiples chocs humanitaires dans le pays », a insisté le Coordonnateur humanitaire de l’ONU, Indrika Ratwatte.

Le plan d’aide humanitaire de 2,4 milliards de dollars pour l’Afghanistan pour 2025 n’est financé qu’à hauteur de 28 %, « et nous avons ici une situation d’urgence qui s’ajoute à la crise », a-t-il conclu.