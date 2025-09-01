En Chine, le chef de l'ONU appelle à « mettre les peuples au premier plan »

« Nous avançons vers un monde multipolaire. C’est une réalité – et une opportunité », a-t-il lancé lors du sommet de l'OCS, en présence des chefs d'États de ses trois principaux membres, le président du pays hôte, Xi Jinping, son homologue russe, Vladimir Poutine, et le premier ministre indien, Narendra Modi.

Mais, a-t-il rappelé, « les injustices et les fractures s’accentuent ».

Un réquisitoire contre les guerres en cours

Le chef de l’ONU a fait de la paix sa première priorité. À propos de Gaza, il a dénoncé « l’ampleur des morts et des destructions » et appelé à « un cessez-le-feu immédiat et permanent ; la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages ; et un accès humanitaire sûr, durable et sans entraves ». Puis il a martelé : « Plus d’obstacles. Plus d’excuses. Plus de mensonges. »

Sur l’Ukraine, António Guterres a jugé qu’« il est plus que temps » d’engager un cessez-le-feu ouvrant la voie à « une paix juste, globale et durable – conforme à la Charte des Nations Unies, au droit international et aux résolutions de l’ONU ». Il a également cité le Soudan, le Myanmar, le Sahel et l’Afghanistan, autant de crises où il exhorte à protéger les civils et promouvoir le dialogue.

UN China Photo de famille du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, à Tianjin, en Chine.

Réformer la finance, accélérer le climat

Le Secrétaire général a appelé les pays membres de l’OCS, qui regroupent au total plus de trois milliards de personnes, à user de leur poids pour réformer une architecture financière internationale « qui doit refléter les réalités d’aujourd’hui ». Selon lui, il faut « tripler la capacité de prêt des banques multilatérales de développement, apporter un véritable allègement de la dette et mobiliser des capitaux privés à grande échelle ».

Sur le climat, son avertissement s’est fait plus pressant encore : « Nous approchons d’un point de bascule et nous avons besoin de réductions significatives des émissions ». António Guterres a insisté sur la responsabilité particulière des pays du G20 – responsables de 80 % des émissions mondiales – et a invité les dirigeants à présenter des plans climatiques renforcés lors du sommet spécial sur le climat qui aura lieu le 24 septembre, à New York.

Technologies et gouvernance mondiale

Dernier volet de son plaidoyer : l’intelligence artificielle. Le patron de l’ONU a défendu les nouveaux mécanismes créés par l’Assemblée générale – un panel scientifique international et un dialogue mondial sur la gouvernance de l’IA – afin d’éviter une fragmentation technologique. « Nous avons besoin de garde-fous pour garantir la sécurité, l’inclusion et la confiance », a-t-il insisté.

Alors que l’ONU fête cette année son 80e anniversaire, António Guterres a salué l’Initiative chinoise pour la gouvernance mondiale, présentée ce même jour, qui, selon lui, « s’ancre dans le multilatéralisme » et « souligne l’importance de préserver un système international ayant l’ONU en son centre et un ordre international fondé sur le droit international ».

« Ensemble, donnons vie à la promesse de la Charte », a-t-il conclu, appelant à un avenir de « paix, dignité et solidarité ».