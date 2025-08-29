Burkina Faso : l’ONU regrette que la Coordinatrice humanitaire ait été déclarée persona non grata

Tweet URL

« Il exprime sa pleine confiance dans le professionnalisme et le dévouement de Mme Flore-Smereczniak, ainsi que dans l'ensemble du système des Nations Unies au Burkina Faso », a dit son porte-parole, Stéphane Dujarric, dans une déclaration à la presse.

Rapport de l'ONU

Les autorités de transition au Burkina Faso ont fait cette annonce à la suite de la publication, en avril, d'un rapport de l'ONU accusant les groupes djihadistes et les forces gouvernementales d'abus contre des enfants. Elles ont affirmé que ce rapport était dénué de preuves et véhiculait des informations graves et fausses.

Carol Flore-Smereczniak a été nommée par le Secrétaire général de l'ONU Coordonnatrice résidente des Nations Unies et Coordonnatrice humanitaire au Burkina Faso, en juillet 2024.

Le porte-parole du Secrétaire général a souligné que « le système des Nations Unies, sous la direction de la Coordonnatrice résidente, travaille en étroite collaboration avec les autorités de transition burkinabè pour soutenir les efforts de développement et fournir une aide humanitaire ».

La doctrine de la persona non grata

Il a rappelé que la doctrine de la persona non grata ne s'applique pas aux fonctionnaires des Nations Unies.

En vertu des Articles 100 et 101 de la Charte des Nations Unies, les membres du personnel des Nations Unies sont nommés par le Secrétaire général. Ils ne sont responsables qu'envers l'Organisation, et les États Membres des Nations Unies s'engagent à respecter leur caractère exclusivement international. Conformément à l'Article 105 de la Charte, l'Organisation bénéficie de privilèges et immunités, y compris le droit pour ses fonctionnaires de rester au Burkina Faso pour exercer leurs fonctions en son nom.

« Seul le Secrétaire général, en tant que plus haut fonctionnaire de l'Organisation, est habilité à décider, après une enquête approfondie, du retrait de tout fonctionnaire des Nations Unies », a dit son porte-parole.

« Le Secrétaire général réaffirme l'engagement des Nations Unies à continuer de soutenir le peuple burkinabé, en pleine coopération avec les autorités de transition », a-t-il ajouté.