Ukraine : au moins 18 personnes tuées, dont quatre enfants, lors d'attaques russes contre Kyïv

La plus jeune victime du bombardement avait deux ans et demi, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), qui a diffusé une vidéo montrant de la fumée s'échappant d'un immeuble de KyIv, dont le toit était percé d'un trou massif.

Parmi les multiples condamnations, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a déclaré que le fait de cibler des civils et des infrastructures civiles constituait une violation du droit international humanitaire.

Ces attaques sont « inacceptables et doivent cesser immédiatement ». Elles doivent être suivies d'un cessez-le-feu conduisant à une « paix juste, globale et durable en Ukraine », a-t-il insisté dans un communiqué publié par son porte-parole.

Conversation téléphonique entre Guterres et Zelensky

Jeudi, le Secrétaire général s'est entretenu par téléphone avec le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, au sujet des récents efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.

Le Secrétaire général a souligné l'importance de maintenir la dynamique diplomatique et a réaffirmé la position de principe des Nations Unies en faveur d'un cessez-le-feu total, immédiat et inconditionnel, a dit son porte-parole.

M. Guterres a également réaffirmé l'engagement des Nations Unies à continuer de répondre aux besoins humanitaires de l'Ukraine sur le terrain et à soutenir les efforts de relèvement et de reconstruction.

© UNICEF/Oleksii Filippov De la fumée s'échappe de fenêtres brisées d'un immeuble résidentiel de Kyïv après une frappe de missile aux premières heures du matin du 28 août.

Aucun endroit sûr en Ukraine

S'adressant à ONU Info après avoir visité le bâtiment détruit et ses habitants, le Représentant de l'UNICEF, Munir Mammadzade, a insisté sur le fait qu'aucun endroit en Ukraine n'est sûr aujourd'hui. L'alerte aérienne à Kyïv a duré près de 12 heures, a-t-il noté.

Le haut responsable de l'ONU a également condamné les « attaques continues » impliquant des missiles balistiques et des drones tirés par la Russie, qui a lancé une invasion de grande envergure en Ukraine en février 2022.

« Je reviens tout juste d'un des sites gravement touchés… et les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent », a dit M. Mammadzade, ajoutant que des vêtements, des jouets et des chaussures jonchaient le trottoir du quartier résidentiel touché, dans la banlieue de Darnytskyi. « Dans toute la ville, quatre enfants ont été tués et plus de dix autres blessés ; ces chiffres vont probablement s'alourdir », a-t-il ajouté.

L'hiver est la principale menace

Les médias ont fait état de nouveaux dommages aux infrastructures civiles, notamment aux voies ferrées ukrainiennes. Les attaques russes se sont également poursuivies plus près de la ligne de front, ciblant des infrastructures énergétiques clés avant l'hiver, a averti M. Mammadzade.

À Kyïv et dans les zones de front, la chute des températures constitue « le plus grand défi », a insisté le haut responsable de l'UNICEF, appelant les donateurs et les partenaires à soutenir le plan de préparation à l'hiver de l'agence onusienne en contribuant davantage à son fonds humanitaire pour l'Ukraine, qui fait face à un déficit de financement de 40 %.

Les personnes vivant à moins de 10 kilomètres de la ligne de front « ont besoin d'une aide immédiate », a déclaré le responsable de l'UNICEF, afin que « les familles et les enfants puissent survivre et, surtout, protéger leurs moyens de subsistance ».

Rentrée des classes

Cette situation survient alors que les enfants du pays se préparent à retourner à l'école, dans un contexte de sirènes d'alerte aérienne omniprésentes qui « deviennent la norme », même si l'impact de la guerre sur la santé mentale de nombreux jeunes est grave et fréquent.

« Nous savons que même si la guerre prend fin aujourd'hui, elle le restera pour les générations à venir », a expliqué M. Mammadzade, soulignant les sautes d'humeur soudaines liées au stress post-traumatique et au sentiment de désespoir chez les enfants qu'il a rencontrés dans les zones de front, notamment à Donetsk, Soumy et Kharkiv.

Selon l'UNICEF, une école maternelle aurait également été endommagée lors des dernières attaques.

« Ce qu'ils craignent le plus, c'est pour leur vie et, malheureusement, bien souvent, ils nous confient qu'ils n'ont ni rêves ni espoir », a poursuivi le responsable de l'agence onusienne. « Ce dont ils ont seulement besoin, c'est de la paix – et que cette paix intervienne le plus rapidement possible – pour qu'ils puissent retrouver une vie normale ».

Dans son appel renouvelé à un cessez-le-feu, le Secrétaire général a insisté sur le fait que celui-ci devrait pleinement respecter « la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues, conformément à la Charte des Nations Unies, au droit international et aux résolutions pertinentes de l'ONU ».