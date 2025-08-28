Liban : la mission de paix de l'ONU fermera ses portes fin 2027

La résolution adoptée à l'unanimité par les quinze membres du Conseil stipule que la mission entamera un « retrait ordonné et sûr de son personnel » d'une durée d'un an à partir du 31 décembre 2026, en étroite consultation avec le gouvernement libanais.

La Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) a été créée par le Conseil de sécurité en 1978 pour superviser le retrait des troupes israéliennes du sud du pays. Depuis, elle joue un rôle important dans le contrôle de la sécurité au sud du Liban.

Les Casques bleus de la FINUL sont mandatés pour mettre en œuvre la résolution 1701, qui a mis fin aux hostilités entre les forces israéliennes et les militants du Hezbollah en 2006.

Depuis la fin officielle de récents combats entre les deux camps en novembre 2024, qui ont dévasté certaines zones du sud du Liban, la FINUL soutient la mission de l'armée nationale libanaise visant à prendre le contrôle total du Sud. Cependant, Israël maintient sa présence, en violation de la souveraineté libanaise.

Rôle continu pendant le retrait

Pendant la période de retrait après la fin de l'année prochaine, la résolution stipule que la FINUL est autorisée à continuer d'assurer la sécurité et l'assistance au personnel des Nations Unies, tout en continuant à « maintenir une connaissance de la situation » autour des avant-postes et des bases de la FINUL.

Elle contribuera également à la protection des civils et à l'acheminement sécurisé de l'aide humanitaire par des civils.

En outre, la résolution appelle le Secrétaire général de l'ONU à présenter, d'ici le 1er juin prochain, des options pour la mise en œuvre future de la résolution 1701 afin de mettre un terme définitif aux combats entre Israël et les militants au Liban.

Les négociations se sont poursuivies jusqu'au dernier moment cette semaine, la Représentante permanente par intérim des États-Unis ayant déclaré lors de la réunion de jeudi qu'il était temps pour les forces libanaises d'assumer une plus grande responsabilité, sans les Casques bleus de l'ONU.

La France, qui a présenté le texte de la résolution, a mené les négociations sur le mandat, et son représentant a déclaré aux ambassadeurs que les efforts continus de la FINUL étaient essentiels : « Tout retrait prématuré pourrait compromettre, voire affaiblir, les efforts du gouvernement libanais » dans le Sud, a-t-il déclaré.