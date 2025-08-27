Vietnam : après le passage du typhon Kajiki, l’ONU apporte son aide

« Le typhon a déraciné des familles et laissé des milliers de personnes sans abri. Nos pensées vont aux personnes touchées, en particulier celles qui pleurent des proches ou qui risquent de perdre leur maison », a déclaré Iori Kato, Directeur régional de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour l'Asie et le Pacifique.

« L'OIM se tient aux côtés du gouvernement vietnamien pour apporter une aide d'urgence, tout en aidant les communautés à se préparer aux futures tempêtes. Face à la fréquence croissante des phénomènes météorologiques extrêmes, nous devons travailler ensemble pour veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte », a-t-il ajouté.

Plus de 30.000 habitations endommagées

À ce jour, la catastrophe a fait au moins sept morts, 47 blessés, déplacé des milliers de familles et endommagé plus de 30.000 habitations. Les fortes pluies continuent d'accroître le risque d'inondations et de glissements de terrain, compliquant encore les besoins humanitaires et entravant l'accès aux secours, a précisé l’OIM dans un communiqué de presse.

Avant l'arrivée du typhon Kajiki, le Vietnam a évacué près de 300.000 personnes des provinces côtières. Cette mesure a permis de sauver des vies, mais a laissé de nombreuses personnes dans des abris temporaires ou précaires.

La destruction des habitations, des infrastructures et des moyens de subsistance a créé des besoins urgents en biens non alimentaires essentiels, en eau et assainissement, en abris sûrs et en aide financière. L'alimentation électrique a également été perturbée, avec plus de 300 poteaux tombés et des pannes de courant signalées dans plusieurs provinces.

Aide d'urgence

L'OIM travaille en étroite collaboration avec les autorités vietnamiennes pour assurer la distribution rapide de biens non alimentaires essentiels et d'une aide financière.

La réponse de l'OIM au typhon Kajiki s'appuie sur les enseignements tirés du typhon Yagi en 2024, lorsque l'OIM avait apporté une aide d'urgence à près de 37.000 personnes. L'aide apportée comprenait alors la distribution de kits d'hygiène et de produits ménagers, ainsi qu'une aide financière à près de 2.900 ménages pour la réparation et la reconstruction de leurs logements, et la construction de six centres d'évacuation résilients dans les provinces du nord. Ces centres, conçus pour être inclusifs et accessibles, continuent d'offrir abri et protection en temps de crise.

À l'avenir, l'OIM vise à mobiliser des ressources pour les secours immédiats et le relèvement à long terme. Les interventions prévues comprennent la réparation et la reconstruction des abris endommagés, le soutien à la reconstruction de logements résilients, l'agrandissement des centres d'évacuation et la fourniture aux communautés de trousses de premiers secours, d'équipements de recherche et de sauvetage, et une formation à la préparation aux catastrophes.

Le Vietnam est l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique, et l’OIM estime que des mesures proactives d'adaptation à des chocs climatiques plus fréquents sont essentielles pour protéger les vies et réduire les déplacements.