EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la Palestine

Vue d'ensemble de la salle du Conseil de Sécurité de l'ONU.
Photo ONU/Loey Felipe
Vue d'ensemble de la salle du Conseil de Sécurité de l'ONU.

Paix et sécurité

Le Conseil de sécurité fait le point sur la situation dans le territoire palestinien occupé en présence de Ramiz Alakbarov, l'envoyé de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient ; Joyce Msuya, du bureau onusien des affaires humanitaires ; Inger Ashing, de l'ONG Save the Children International ; et Ilana Gritzewsky, une ancienne otage israélienne du Hamas relâchée en mars. Suivez la couverture en direct de la réunion par la Section de la Couverture des réunions.

