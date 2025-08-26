L'ONU crée deux mécanismes pour promouvoir la coopération en matière de gouvernance de l'IA

Par une résolution adoptée par consensus, l’Assemblée générale a décidé de constituer le Groupe scientifique international indépendant de l’IA et d’établir le Dialogue mondial sur la gouvernance de l’IA.

Chargé de « promouvoir la compréhension scientifique », le Groupe scientifique sera composé de 40 membres venant de toutes les régions et siégeant à titre personnel pour un mandat de trois ans. Il devra notamment publier des évaluations scientifiques fondées sur des données probantes dans lesquelles seront synthétisées et analysées les études existantes sur les promesses, les risques et les répercussions de l’IA.

Le Dialogue mondial vise, lui, à examiner les questions relatives à la coopération internationale et à faciliter des discussions ouvertes, transparentes et inclusives sur la gouvernance de l’IA, le but étant de faire en sorte que cette technologie contribue à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) et à la réduction des fractures numériques entre les pays et à l’intérieur des pays.

Avancée significative

Selon le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, la ​​création des deux nouveaux mécanismes marque une « avancée significative » dans les efforts mondiaux visant à exploiter les avantages de cette technologie tout en maîtrisant ses risques.

Cette initiative souligne l'engagement des États membres à s'appuyer sur le Pacte numérique mondial adopté dans le cadre du Pacte pour l'avenir en septembre dernier, a dit le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, aux journalistes à New York.

Il a déclaré que le Dialogue mondial offrirait une plateforme inclusive au sein de l'ONU permettant aux États et aux parties prenantes de débattre des enjeux cruciaux auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui concernant l'IA.

Le Groupe scientifique servira de passerelle essentielle entre la recherche de pointe en IA et l'élaboration des politiques, a-t-il ajouté.

« En fournissant des évaluations scientifiques rigoureuses et indépendantes, il aidera la communauté internationale à anticiper les défis émergents et à prendre des décisions éclairées sur la manière dont nous gouvernons cette technologie transformatrice », a-t-il expliqué.

Le Secrétaire général lancera prochainement un appel à candidatures pour le Groupe scientifique, qui présentera ses rapports annuels lors du Dialogue mondial sur la gouvernance de l'IA qui se tiendra en juillet 2026 à Genève et en 2027 à New York.

En attendant, toutes les parties prenantes sont invitées à « soutenir cette initiative historique et à contribuer à bâtir un avenir où l'intelligence artificielle servira le bien commun de toute l'humanité ».

Une résolution qui n'a pas fait l'unanimité

Après l’adoption du texte par l’Assemblée générale, la plupart des délégations se sont engagées à participer activement aux activités de ces deux instances.

La résolution n’a toutefois pas fait l’unanimité. L’Argentine s’en est dissociée au motif que le texte comprend des éléments qui ne correspondent pas à sa politique en matière d’IA.

Dénonçant « la censure et le bâillonnement de l’innovation », les États-Unis ont quant à eux rejeté les efforts des instances intergouvernementales visant à « exercer une influence indue sur la gouvernance de l’intelligence artificielle ».

Ils ont fait valoir que les décisions du Groupe international scientifique sont « non contraignantes » et que le Dialogue mondial n’a pas vocation à être un espace d’échanges francs et ouverts. En outre, la délégation américaine s’est dissociée des références faites aux ODD, soutenant que le Programme de développement durable à l’horizon 2030 promeut une gouvernance qui ne répond pas aux intérêts des Américains. Elle s’est par ailleurs dissociée du terme « genre » lui préférant celui de « femmes ».