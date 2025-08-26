La Thaïlande accorde aux réfugiés birmans le droit de travailler, une décision qui pourrait servir de modèle

Reconnaissant la situation prolongée de quelque 81.000 personnes déplacées de force hébergées dans des abris temporaires le long de la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar, ce changement de politique permettra aux réfugiés de travailler légalement dans le pays et de contribuer de manière significative à l'économie thaïlandaise, estime le HCR dans un communiqué de presse

Nombre de ces réfugiés vivent dans les camps depuis des décennies et dépendent entièrement de l'aide humanitaire. Environ 47 % de la population est née dans ces abris temporaires.

Moteur de croissance

« Pendant trop longtemps, l'exil prolongé a été perçu comme une attente interminable », a déclaré Tammi Sharpe, Représentante du HCR en Thaïlande. « Ce jour marque un tournant. Grâce à ce changement de politique, la Thaïlande transforme l'accueil des réfugiés en un moteur de croissance – pour les réfugiés, pour les communautés d'accueil et pour la nation dans son ensemble ».

« En libérant le potentiel de ces personnes, la Thaïlande respecte non seulement les principes humanitaires, mais réalise également un investissement stratégique dans son propre avenir », a ajouté Mme Sharpe. « Les réfugiés pourront désormais subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles, stimuler les économies locales grâce à une consommation accrue et favoriser la création d'emplois, contribuant ainsi à la croissance du PIB national et à la résilience économique ».

Selon l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, cette résolution intervient à un moment critique, alors que des millions de personnes déplacées de force dans le monde risquent de perdre l'accès à une aide vitale en raison de coupes sombres dans le financement humanitaire mondial.

Référence régionale

S'appuyant sur les 50 ans d'expérience et de leadership de la Thaïlande en matière d'accueil des réfugiés, cette nouvelle politique, si elle est pleinement mise en œuvre, établira une nouvelle référence régionale pour une solution durable et fondée sur les droits des réfugiés, qui pourrait servir de modèle à d'autres pays.

Bien que cette politique ne s'applique qu'à un nombre limité de réfugiés dans le pays, le HCR continue de plaider en faveur de l'inclusion de tous les réfugiés.

L’agence onusienne déclare se tenir prête à soutenir le gouvernement thaïlandais dans la mise en œuvre de cette politique par le biais de partenariats stratégiques de développement, aux côtés d'un large éventail d'acteurs experts en matière de développement et de protection des réfugiés.