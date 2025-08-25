L’hôpital Nasser frappé à Gaza : l’ONU dénonce une « attaque effroyable »

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), au moins 20 personnes ont péri dans les explosions. Parmi elles, quatre soignants et cinq journalistes basés à Gaza. Cinquante autres ont été blessées, dont des patients déjà hospitalisés en état critique.

Tweet URL

« Le bâtiment principal de l’hôpital, abritant le service des urgences, les salles d’hospitalisation et le bloc opératoire, a été touché. L’escalier de secours a été endommagé », a précisé le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sur le réseau social X, l’ancien ministre de la santé éthiopien dénonce : « Alors que la population de Gaza est affamée, son accès déjà limité aux soins est encore réduit par des attaques répétées. Nous ne le dirons jamais assez : mettez fin aux attaques contre les soins de santé ».

L’indignation du Secrétaire général

António Guterres a également condamné avec force ces « meurtres atroces », rappelant que « les civils, les journalistes et le personnel médical doivent être respectés et protégés en toutes circonstances ». Il a adressé ses condoléances aux familles et collègues des journalistes tués, qui avaient travaillé pour l’Associated Press, Reuters et Al-Jazeera. Et il a réitéré son appel à un « cessez-le-feu immédiat et permanent », à un accès humanitaire sans entrave et à la libération inconditionnelle de tous les otages pris par le Hamas.

« Ces meurtres atroces rappellent les risques extrêmes auxquels sont confrontés les personnels de santé et les journalistes lorsqu’ils accomplissent leur mission essentielle au cœur de ce conflit brutal », a insisté le Secrétaire général, exigeant une enquête « rapide et impartiale » sur ces tueries.

Selon le Comité de protection des journalistes (CPJ), une association basée à New York, près de 200 journalistes, pour l’essentiel des Palestiniens, ont été tués depuis le début de la guerre déclenchée par l’attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre 2023.

Famine et déplacements massifs

Au-delà de l’hôpital frappé, la bande de Gaza s’enfonce dans une catastrophe humanitaire sans précédent. Celle-ci a culminé, vendredi 22 août, avec la reconnaissance officielle de la présence de famine sur le territoire, un fléau qui touche désormais un demi-million de Gazaouis.

Au cours des dernières 24 heures, le ministère de la santé de l’enclave a rapporté la mort de 11 personnes, portant à 300 le nombre de décès dus à la faim depuis le début du conflit.

Les enfants paient le plus lourd tribut. Sans alimentation, eau ni soins adaptés, leur état « se détériore très rapidement », rappelle l’OCHA, le bureau onusien des affaires humanitaires. Plus de 800.000 personnes ont été nouvellement déplacées depuis la fin du cessez-le-feu en mars, fuyant tour à tour les bombardements et le manque de nourriture.

Aide entravée et infrastructures détruites

Dans ce chaos, l’acheminement de l’aide demeure pour l’essentiel bloqué par Israël. Selon Stéphane Dujarric, le porte-parole du Secrétaire général, sur une quinzaine d’opérations humanitaires nécessitant une coordination avec les autorités du pays dimanche, seules sept ont été autorisées, dont la livraison de carburant depuis le passage de Kerem Shalom. Les autres ont été annulées, refusées ou interrompues.

Les écoles, transformées en abris de fortune, n’échappent pas non plus aux frappes. Plusieurs ont été attaquées la semaine passée, alors même que plus de 35.000 lycéens doivent passer leurs examens finaux dans deux semaines.

« Les civils, y compris les humanitaires, les personnels de santé et les journalistes, ne doivent jamais être pris pour cibles », a martelé M. Dujarric, lors d’un point de presse. Les appels se multiplient, mais, à Gaza, les bombes continuent de tomber – sur les hôpitaux comme sur les écoles, les maisons et les tentes.