Au Tchad, l’épidémie de choléra se propage dans les camps de réfugiés soudanais

« Depuis que le premier cas de choléra a été signalé le 13 juillet 2025 dans le camp de réfugiés de Dougui, dans le district de Chokoyane (province de Ouaddaï), l’épidémie s’est propagée à d’autres sites de réfugiés et communautés d’accueil dans 23 zones sanitaires des six districts sanitaires de Chokoyane, Hadjer Hadid, Adré, Farchana, Amleyouna (province de Ouaddai) et Abdi (province de Sila) », a détaillé le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), dans son dernier rapport.

Au moins 821 cas suspects ont été signalés dans ces districts, avec 56 décès, dont 28 dans la communauté, soit un taux de létalité de 6,8 %, selon un décompte effectué le 20 août dernier.

Ces derniers développements interviennent dans ce pays de l’Afrique centrale alors que des milliers de réfugiés soudanais, principalement venus du Darfour, vivent sans accès à des sanitaires adéquats ni à de l’eau potable. Ce cocktail dangereux favorise la propagation fulgurante de la maladie, selon les travailleurs humanitaires.

Afflux massif de réfugiés

Pour lutter contre l’épidémie de choléra, le ministère tchadien de la Santé a nommé un responsable chargé de coordonner la réponse à l’épidémie.

L’UNICEF, en collaboration avec le gouvernement, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et d’autres partenaires, met en œuvre une réponse multisectorielle qui couvre l’eau, l’assainissement et l’hygiène, la santé, la communication sur les risques et l’engagement communautaire et la protection de l’enfance.

Le conflit au Soudan a entraîné un afflux massif de réfugiés dans les provinces frontalières du Tchad. Depuis le début de ce conflit en avril 2023, plus de 876.000 réfugiés soudanais et plus 313.000 rapatriés tchadiens ont été recensés par les autorités tchadiennes, selon le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR).

Plus de 60 % des réfugiés et près de 70 % des rapatriés tchadiens sont des enfants de moins de 18 ans. Cela inclut 95.000 réfugiés arrivés au Tchad depuis la mi-avril 2025, à la suite des attaques contre les camps de déplacés de Zamzam et d’Abu Shouk, au Soudan.

« La plupart de ces réfugiés arrivent dans les provinces de Wadi Fira et d’Ennedi Est. Cet afflux a exercé une pression sur les ressources naturelles et les services de base », souligne l’UNICEF.

Hausse du nombre d’admissions

Même son de cloche du côté du Programme alimentaire mondial (PAM). Selon l’agence onusienne, à mesure que l’afflux de nouveaux arrivants augmente, la pression sur les communautés d’accueil continuera de s’accentuer.

D’autant que la situation en matière de sécurité alimentaire est fortement affectée par la pauvreté, la crise au Soudan et d’autres facteurs ayant entraîné d’importants déplacements de population, la hausse des prix des denrées alimentaires et du carburant, ainsi que la perturbation des chaînes d’approvisionnement.

Les personnes les plus vulnérables de la population tchadienne souffrent d’un déficit considérable, avec un risque que les taux de malnutrition dépassent le seuil d’urgence de 15 %.

En 2024, seuls 23,6 % des ménages réfugiés avaient « un score de consommation alimentaire acceptable », ce qui signifie que plus des trois quarts des ménages ont du mal à accéder à une quantité et à une qualité alimentaires suffisantes. Le nombre d’admissions dans les programmes de traitement du PAM et de l’UNICEF a augmenté de plus de 150 % par rapport à 2022 dans tous les nouveaux camps.

Dans ces conditions, le PAM prévoit de venir en aide cette année à 2,2 millions de personnes dans le cadre de sa réponse à la crise des réfugiés soudanais au Tchad.