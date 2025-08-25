Les coupes américaines dans l’aide mettent sous pression les programmes de santé en Afrique

Selon la dernière analyse de l’OMS, l’aide à la santé devrait diminuer de près de 40 % cette année par rapport à il y a seulement deux ans, soit 10 milliards de dollars en moins sur les 25 milliards alloués l’an dernier.

« Il ne s’agit pas d’un changement progressif, mais d’un véritable précipice », a averti, le Directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dans son discours prononcé à l’ouverture de la 75e session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique à Lusaka (Zambie), il s’est inquiété des conséquences sur le continent africain confronté à de « nombreux défis sanitaires ».

© WHO/Pierre Albouy Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Reculs

Alors que la mortalité maternelle et infantile reste « élevée » dans de nombreux pays, les progrès dans la lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose ont stagné et, dans certains cas, ont même reculé, Dans le même temps, le fardeau des maladies non transmissibles et des troubles mentaux ne cesse de s’alourdir.

« Chaque année, nous sommes confrontés à des urgences sanitaires causées par des épidémies, des conflits ou des phénomènes climatiques », a ajouté le Dr Tedros.

Pendant ce temps, « des médicaments vitaux restent stockés dans des entrepôts ». « Des professionnels de santé perdent leur emploi, des cliniques ferment leurs portes et des millions de personnes ne bénéficient plus de vaccinations ni de soins ».

Alors que plusieurs pays en développement traversent cette « période extrêmement difficile », l’OMS note que cette crise recèle également une « opportunité ». Une façon de rappeler que ces coupes budgétaires doivent être une occasion « de se libérer du joug de la dépendance à l’aide et d’entrer dans une nouvelle ère de souveraineté, d’autonomie et de solidarité ».

Taxes sur le tabac, l’alcool et les boissons sucrées

« De nombreux dirigeants africains m’ont dit qu’ils étaient prêts à opérer cette transition. Beaucoup d’entre vous, ici présents, en fait. Et de nombreux pays ont pris des mesures », a d’ailleurs fait valoir le Dr Tedros.

A cet égard, le Ghana est l’un des nombreux pays qui prennent des mesures concrètes sur la voie de l’autonomie durable. Au début de cette année, son Parlement a supprimé le plafond limitant le montant des taxes affectées à l’Agence nationale d’assurance maladie. Cela se traduit par une hausse de 60 % du budget du régime national d’assurance maladie pour 2025.

Selon l’OMS, des taxes sur le tabac, l’alcool et les boissons sucrées constituent un autre outil puissant pour générer des revenus et améliorer la santé. Au cours de la dernière décennie, le Botswana, le Cap-Vert, le Gabon, le Ghana, le Kenya, Maurice, le Nigéria et l’Afrique du Sud ont tous introduit de telles taxes.

Suppressions d’emplois à l'OMS

Ces derniers développements sur le continent africain surviennent alors que l’OMS est également confrontée à une situation financière très difficile.

En mai, l’Assemblée mondiale de la Santé a approuvé le budget de 4,2 milliards de dollars pour l’exercice biennal 2026-2027, soit une baisse de plus de 20 % par rapport au budget initial proposé de 5,3 milliards de dollars.

Dans ces conditions, l’agence basée à Genève a mis en œuvre depuis février dernier une série de mesures d’économie, notamment une réduction significative des déplacements, qui devrait leur permettre d’économiser jusqu’à 190 millions de dollars cette année.

Parallèlement, l’OMS a entrepris un exercice de hiérarchisation des priorités. Cela s’est traduit par des « décisions difficiles mais nécessaires », comme la baisse de moitié de son équipe de direction, suivie d’une réduction significative du nombre de départements et de directeurs au siège à Genève.

L’agence a également proposé des plans de départs volontaires à la retraite et des départs anticipés. À ce stade, l’OMS prévoit environ 600 suppressions d’emplois au siège.