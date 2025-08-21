L’ONU somme Israël de renoncer au projet de colonie E1, qui couperait la Cisjordanie en deux

Depuis Yokohama, au Japon, António Guterres a sonné l’alarme. « Toute construction de colonies constitue une violation du droit international », a rappelé le Secrétaire général de l’ONU. S’il voyait le jour, le projet romprait le dernier corridor entre la ville palestinienne de Ramallah, au centre de la Cisjordanie, et celle de Bethléem, plus au sud.

Et le chef de l’ONU d’ajouter : « La décision des autorités israéliennes d’étendre la construction illégale de colonies, divisant ainsi la Cisjordanie, doit être révoquée ».

Initialement élaboré dans les années 1990, puis rejeté sous la pression internationale, le plan approuvé par Israël consiste à implanter 3.400 logements dans un espace de 12 kilomètres carrés, qui relierait Jérusalem-Est à la colonie israélienne de Maalé Adoumim.

Une menace existentielle

La nouvelle colonie de peuplement accentuerait l’isolement des localités palestiniennes. Déjà fragmentée par le mur de séparation et la présence de nombreux checkpoints, la Cisjordanie se verrait transformée en un puzzle inextricable.

« La poursuite de ce projet représente une menace existentielle pour la solution à deux États », a averti mercredi le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric. « Il diviserait le nord et le sud de la Cisjordanie et aurait de graves conséquences pour la contiguïté territoriale du territoire palestinien occupé ».

La zone concernée est actuellement habitée par environ 5.000 Palestiniens, lesquels ont reçu l’ordre d’évacuer avant l’arrivée des bulldozers. Les médias rapportent que l’opération de destruction de leurs habitations pourrait commencer dès jeudi.

Face à ce tournant, António Guterres réitère son appel au gouvernement israélien : mettre fin « immédiatement » à la colonisation, respecter le droit international et se conformer aux résolutions des Nations Unies, ainsi qu’à la jurisprudence de Cour internationale de justice. Dans un avis consultatif rendu en juillet 2024, la plus haute juridiction des Nations Unies avait en effet conclu à l'illégalité de l'occupation israélienne.