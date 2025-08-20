« L’Afrique est prête à aller de l'avant », affirme Guterres

« Avec la population la plus jeune du monde, des ressources naturelles abondantes et un esprit d'entreprise dynamique, l'Afrique est prête à aller de l'avant », a-t-il affirmé lors de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD) à Yokohama.

Il a ajouté que le thème de la réunion – Co-créer des solutions innovantes avec l'Afrique – soulignait que ces atouts peuvent contribuer à façonner un monde plus pacifique, plus prospère et plus durable en Afrique et ailleurs.

UN Photo/Ichiro Mae Le Secrétaire général António Guterres lors de la séance d'ouverture de la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, à Yokohama, le 20 août 2025.

Progrès et réformes

À cet égard, il a souligné la nécessité d'accélérer les progrès pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) grâce à l'investissement, aux réformes et aux partenariats.

M. Guterres a mis en avant cinq domaines de coopération, à commencer par son engagement de longue date en faveur de la réforme des institutions de gouvernance mondiale afin qu'elles reflètent les réalités actuelles.

« L'Afrique doit avoir une voix plus forte dans l'élaboration des décisions qui affectent son avenir », a-t-il déclaré. « Cela inclut la réforme tant attendue du Conseil de sécurité, où, étonnamment, l'Afrique n'a pas de membre permanent et où d'autres régions restent sous-représentées ».

Il a également appelé à une refonte de l'architecture financière internationale, qualifiant le système actuel d'« injuste et inéquitable », ainsi qu'à des mesures audacieuses en matière d'allégement de la dette.

Chaînes de valeur et énergies renouvelables

Le chef de l'ONU a ensuite mis l'accent sur l'investissement dans les chaînes de valeur mondiales durables et l'intégration régionale.

« La voie de l'Afrique vers la prospérité doit se concentrer sur la valorisation de ses matières premières, la création d'emplois décents et le renforcement de sa résilience, en tirant parti de la Zone de libre-échange continentale africaine », a-t-il déclaré.

Il a également souligné la nécessité de remédier au « paradoxe énergétique de l'Afrique », soulignant que, malgré un potentiel énorme de production d'énergie renouvelable, le continent ne reçoit que 2 % des investissements mondiaux dans ce secteur. Parallèlement, quelque 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité.

« L'Afrique abrite également les minéraux essentiels nécessaires à l'alimentation des technologies renouvelables », a-t-il poursuivi. « Mais les pays qui les hébergent doivent être les premiers et les plus avantagés, tout en ajoutant de la valeur aux chaînes de valeur locales et mondiales ».

Investir dans la technologie, la jeunesse et la paix

S'agissant des technologies, M. Guterres a appelé à exploiter l'innovation numérique, notamment l'intelligence artificielle (IA), au service du développement.

Il a déclaré que le leadership technologique du Japon pouvait contribuer à combler la fracture numérique et « garantir que la technologie aide les pays africains à rattraper leur retard, grâce à des infrastructures publiques numériques adéquates, plutôt que d'être laissés pour compte ».

« Les jeunes étant les bâtisseurs de l'avenir de l'Afrique », le Secrétaire général a souligné la nécessité d'investir dans leurs compétences et leur éducation, notamment dans les STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques).

« Investissons dans la pleine participation des femmes à l'ensemble des économies, des sociétés et des systèmes politiques », a-t-il ajouté.

M. Guterres a conclu en reconnaissant le lien entre paix et prospérité : « Le développement durable exige une paix durable ».

« En faisant taire les armes, comme le souligne clairement l'Union africaine. Et en mettant fin à la violence sous toutes ses formes et en renforçant la cohésion sociale et la stabilité, facteurs susceptibles d'attirer les investissements et les entreprises en Afrique », a-t-il ajouté.

À propos de la TICAD