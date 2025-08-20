ONU Info
EN DIRECT – Le Conseil de sécurité face à la menace persistante de Daech

Puits de pétrole incendiés par des membres de Daech lors de leur retraite, à Qayyara, en Iraq (photo d'archive).
UNICEF/Alessio Romenzi
Puits de pétrole incendiés par des membres de Daech lors de leur retraite, à Qayyara, en Iraq (photo d'archive).

EN DIRECT – Le Conseil de sécurité face à la menace persistante de Daech

Paix et sécurité

À New York, le Conseil de sécurité de l'ONU fait le point sur les activités du groupe terroriste, toujours actif dans plusieurs régions du monde. À la tribune : Vladimir Voronkov, Secrétaire général adjoint chargé de la lutte contre le terrorisme, Natalia Gherman, du Comité contre le terrorisme, et Elisa De Anda Madrazo, du Groupe d’action financière (GAFI). Suivez minute par minute la couverture de ce débat assurée par la Section de la couverture des réunions.

