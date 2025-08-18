Ukraine : après le sommet Trump-Poutine, les frappes russes tuent encore

Tweet URL

Les négociations directes engagées vendredi entre les présidents américain et russe – leur premier tête-à-tête depuis le retour de M. Trump à la Maison Blanche – ne se sont manifestement pas traduites par une accalmie. Dans la nuit de dimanche à lundi, des attaques russes ont de nouveau frappé les villes de Kharkiv et de Zaporijjia, dans l’est du pays.

Cette tragédie survient alors que Volodymyr Zelensky, accompagné de plusieurs dirigeants européens, est arrivé lundi à Washington pour rencontrer à son tour le président américain.

Depuis New York, António Guterres suivait de près ces développements. « Nous restons profondément préoccupés par la poursuite des attaques meurtrières russes à travers l’Ukraine », a déclaré son porte-parole. « Le Secrétaire général réitère son appel à une paix juste, globale et durable (…) qui respecte pleinement la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale du pays ».

Habitations éventrées

Les autorités ukrainiennes ont diffusé des images d’un immeuble éventré à Kharkiv, percé d’un trou béant dans les étages supérieurs.

La ville, à une trentaine de kilomètres de la frontière nord-est avec la Russie, subit depuis février 2022 des destructions massives et bombardements répétés. Zaporijjia, dans le sud-est, a également été frappée : trois morts et une vingtaine de blessés, alors que 88 drones et missiles russes auraient été interceptés par les autorités ukrainiennes durant la nuit.

Selon l’OCHA, le bureau onusien des affaires humanitaites, « les attaques du week-end ont tué et blessé des civils dans toute l’Ukraine », endommageant des habitations et d’autres infrastructures. Les régions de Donetsk, Kherson, Soumy et Odessa figurent aussi parmi les zones touchées.

Un terrain humanitaire miné

Sur le terrain, les agents humanitaires opèrent dans un climat de plus en plus dangereux. Quatre d’entre eux ont été tués depuis janvier et plus de cent incidents de sécurité ont été recensés.

« Les attaques contre le personnel et les infrastructures sont passées de 61 l’an dernier à 103 depuis le début de l’année », a précisé M. Dujarric, pointant la multiplication des frappes de drones à courte portée près de la ligne de front.

Dans la région orientale de Donetsk, les autorités ont étendu les évacuations obligatoires aux familles avec enfants. Entre le 15 et le 17 août, environ 3.700 personnes, dont 10 % d’enfants, ont été déplacées. Un peu plus à l’ouest, dans le site de transit saturé de Pavlohrad, les besoins restent immenses, notamment pour l’accueil des personnes âgées et handicapées.

© UNICEF/Oleksii Filippov Des frappes de missiles récentes ont causé des dommages importants à Kiev, la capitale de l'Ukraine.

Victimes civiles en hausse

Selon la Mission de surveillance des droits de l’homme en Ukraine, une une équipe onusienne de plus de 80 personnes présente dans le pays depuis 2014, le mois de juillet a enregistré le plus grand nombre de victimes civiles depuis mai 2022 : 286 morts et 1.388 blessés. « Les bombes aériennes ont provoqué la plus forte hausse, et les drones de courte portée représentent 24 % des victimes », souligne le dernier rapport de la mission.

L’essentiel des pertes survient dans les zones contrôlées par Kiev, le long des lignes de front, reflet de « l’intensification des efforts militaires des forces armées russes pour conquérir du territoire ». Les missiles à longue portée, moins meurtriers qu’en juin, demeurent responsables de près de 40 % des morts et blessés, notamment à Kharkiv, Dnipro, également dans l’est, et Kiev.

Au total, 98 % des victimes civiles recensées le mois dernier se trouvaient dans des zones sous contrôle ukrainien.