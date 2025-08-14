Nombre record de victimes civiles en Ukraine en juillet

Avec 286 civils tués et 1.388 blessés, le bilan de juillet est le plus élevé depuis mai 2022, dépassant également celui de juin 2025. La mission onusienne a recensé des victimes civiles dans 18 des 24 régions du pays en juillet.

« Pour le deuxième mois consécutif, le nombre de victimes civiles en Ukraine atteint un nouveau record en trois ans », a déclaré Danielle Bell, Directrice de la mission.

« Seuls les trois premiers mois suivant le lancement de l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie ont enregistré davantage de morts et de blessés que le mois dernier », a-t-elle ajouté.

Bilan en hausse

Les chiffres des sept premiers mois de 2025 ont augmenté de 48 % par rapport à la même période l'année dernière.

Les armes à longue portée, notamment les missiles et les drones suicides, ont causé près de 40 % des victimes. Le 31 juillet, Kiev a connu son attaque la plus meurtrière depuis le début de l'invasion à grande échelle, avec 31 morts, dont cinq enfants, lorsqu'un missile a frappé un immeuble résidentiel.

Les drones à courte portée ont à eux seuls causé 24 % des victimes, ce qui reflète une forte augmentation depuis la mi-2024, comme l'indique un bulletin publié par la Mission onusienne de surveillance en juin 2025.

La plus forte augmentation mensuelle est due aux bombes aériennes, qui ont fait 67 morts et 209 blessés en juillet, contre 114 victimes en juin. Les frappes ont touché une colonie pénitentiaire à Zaporijjia et un immeuble d'habitation à Donetsk, tuant au moins 21 personnes au total.

« Que vous soyez à l'hôpital ou en prison, chez vous ou au travail, près ou loin de la ligne de front, si vous êtes en Ukraine aujourd'hui, vous risquez d'être tué ou blessé par la guerre », a dit Mme Bell.

Depuis le début de l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie en février 2022, la Mission de surveillance des droits de l'homme des Nations Unies en Ukraine a recensé la mort d'au moins 13.883 civils, dont 726 enfants, et 35.548 blessés, dont 2.234 enfants.

© UNICEF/Oleksii Filippov Un hélicoptère des services d'urgence transporte de l'eau alors qu'il survole des quartiers résidentiels de Kiev recouverts de fumée.

Un grand nombre de victimes au quotidien

Jeudi, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a indiqué qu'à mesure que les lignes de front se déplacent, d'intenses hostilités continuent de faire un grand nombre de victimes parmi les civils au quotidien, provoquant des destructions massives et forçant des milliers de personnes à fuir leurs foyers.

Dans la région de Donetsk, où les combats se sont intensifiés, les autorités ukrainiennes ont ordonné l'évacuation obligatoire des familles avec enfants de plus d'une douzaine de villes et villages. Entre lundi et mercredi de cette semaine, les autorités signalent que plus de 6.000 personnes ont fui les communautés à haut risque situées le long des lignes de front, soit par le biais d'évacuations organisées, soit par leurs propres moyens.

Des attaques incessantes entravent également l'évacuation des civils et l'acheminement de l'aide humanitaire vers la ville de Pokrovsk, située à seulement un kilomètre de la ligne de front. Les autorités locales estiment que plus de 1.000 personnes y vivent encore.

L'accès humanitaire se dégrade également dans la ville de Kostiantynivka, où environ 7.000 habitants ont besoin d'une aide urgente.

« Les organisations humanitaires travaillent 24 heures sur 24 pour aider les personnes fuyant les violences, en fournissant des transports et d'autres formes d'assistance dans les sites de transit pour les personnes nouvellement déplacées », a souligné le porte-parole du Secrétaire général, Stéphane Dujarric, lors d'un point de presse.

Le Coordinateur humanitaire pour l'Ukraine, Matthias Schmale, s'est rendu jeudi dans le sud de l'Ukraine. Il a rencontré des personnes déplacées dans un centre communautaire de Mykolaïv et a discuté des besoins urgents avec nos partenaires et les autorités locales, a-t-il précisé.