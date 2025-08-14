Syrie : les violences contre les Alaouites pourraient constituer des crimes de guerre

Ces violences ont éclaté sur la côte syrienne, où les forces de sécurité du nouveau pouvoir et leurs alliés ont été accusés d’avoir procédé à des exécutions sommaires.

Selon la Commission d’enquête de l’ONU sur la Syrie, ces violences ont « culminé en massacres début mars » et ont visé « principalement les communautés alaouites ».

Traduire les responsables en justice

« L’ampleur et la brutalité des violences décrites dans notre rapport sont profondément préoccupantes », a déclaré dans un communiqué, Paulo Sergio Pinheiro, le président de cette commission d'enquête, appelant « les autorités intérimaires à poursuivre leurs efforts pour traduire tous les responsables en justice, quelle que soit leur affiliation ou leur grade ».

Cette commission, créée en août 2011 par le Conseil des droits de l'homme, affirme avoir documenté des cas de « meurtres, de torture et de traitements inhumains infligés aux morts, ainsi que des pillages à grande échelle et des incendies d’habitations, qui ont entraîné le déplacement de dizaines de milliers de civils ». Ces exactions « comprennent des actes pouvant constituer des crimes de guerre ».

Le rapport précise que « les exactions recensées comprennent des actes pouvant constituer des crimes de guerre », et que, dans plusieurs localités, des hommes identifiés comme alaouites étaient séparés des femmes et des enfants avant d’être exécutés.

Actes de torture

« Certains de ces actes atroces ont été filmés et diffusés sur les réseaux sociaux, accompagnés d’images montrant des civils maltraités et humiliés », a ajouté la commission, qui met en cause « des membres des forces du gouvernement intérimaire, des civils agissant à leurs côtés ou à proximité et des combattants fidèles à l’ancien gouvernement ».

Les enquêteurs de l’ONU notent que certaines unités du gouvernement ont tenté de protéger des civils, mais que d’autres factions ont commis des exécutions sommaires et des actes de torture dans plusieurs villages et quartiers à majorité alaouite, « de manière à la fois généralisée et systématique ».

La commission a documenté des schémas constants de violence à l’encontre de la population civile dans plusieurs endroits, notamment des attaques ciblées fondées sur l’appartenance religieuse, l’âge et le sexe, ainsi que des exécutions collectives.

« Si des dizaines d’auteurs présumés de violations auraient depuis été arrêtés, l’ampleur des violences documentées dans notre rapport justifie un renforcement de ces efforts », a ajouté M. Pinheiro.

Enlèvements de femmes

D’autant que depuis les événements tragiques de mars dernier, les enquêteurs indépendants de l’ONU continuent de recevoir « des informations faisant état de violations persistantes dans de nombreuses zones touchées, notamment des enlèvements de femmes, des arrestations arbitraires et des disparitions forcées, ainsi que des pillages et des occupations de biens ».

Les violences qui se sont produites ont aggravé les divisions existantes entre les communautés, contribuant à créer un climat de peur et d’insécurité parmi de nombreux Syriens dans tout le pays.

« Au-delà du renvoi des auteurs présumés devant la justice pénale, les personnes soupçonnées d’avoir participé à des violations lors des événements de mars devraient être immédiatement démises de leurs fonctions en attendant les résultats de l’enquête », a affirmé une autre experte de la commission, Lynn Welchman.

L’urgence d’une telle action est évidente au vu des violations et des abus présumés commis lors des événements récents dans le gouvernorat de Souweïda, qui font actuellement l’objet d’une enquête de la commission.