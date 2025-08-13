Comment la technologie nucléaire peut aider à lutter contre la fraude aux produits de la mer

Du poisson mal étiqueté aux additifs cachés, les pratiques trompeuses menacent les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et la confiance dans ce qui finit dans nos assiettes.

Une nouvelle initiative internationale, soutenue par les Nations Unies, utilise désormais les dernières avancées de la science nucléaire pour protéger les populations et garantir la sécurité, l'authenticité et la traçabilité des produits de la mer dont elles dépendent.

Commerce de poisson

La consommation de fruits de mer par habitant a doublé depuis les années 1960 et devrait encore doubler d'ici 2050, la fraude sur les produits de la mer devenant une préoccupation mondiale croissante.

Alors que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) estime que le secteur de la pêche et de l'aquaculture emploie directement 62 millions de personnes, environ 600 millions de personnes dépendent de la pêche et de l'aquaculture pour leurs moyens de subsistance.

La fraude sur les produits de la mer va du remplacement d'espèces de grande valeur par des alternatives moins chères à l'utilisation d'additifs non autorisés ou non déclarés. Elle peut survenir à n'importe quelle étape de la chaîne d'approvisionnement, d'autant plus que la surveillance et la traçabilité deviennent plus difficiles en raison de la complexité croissante des chaînes d'approvisionnement.

Pour éviter que la fraude aux produits de la mer ne passe entre les mailles du filet, les systèmes nationaux et internationaux de contrôle des aliments doivent disposer de méthodes d'analyse robustes et adaptées.

Technologie nucléaire

Un projet conjoint de la FAO et de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) vise à utiliser la technologie nucléaire pour lutter contre la fraude aux produits de la mer.

Par l'intermédiaire de son Centre mixte FAO/AIEA sur les techniques nucléaires dans l'alimentation et l'agriculture, l'AIEA lance un projet de recherche coordonné sur cinq ans pour aider les pays à renforcer leurs systèmes de contrôle des aliments afin de détecter et de prévenir la fraude aux produits de la mer.