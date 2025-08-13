Comment la technologie nucléaire peut aider à lutter contre la fraude aux produits de la mer
Partout dans le monde, les consommateurs et les pêcheurs sont confrontés à un défi croissant : la fraude aux produits de la mer.
Du poisson mal étiqueté aux additifs cachés, les pratiques trompeuses menacent les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et la confiance dans ce qui finit dans nos assiettes.
Une nouvelle initiative internationale, soutenue par les Nations Unies, utilise désormais les dernières avancées de la science nucléaire pour protéger les populations et garantir la sécurité, l'authenticité et la traçabilité des produits de la mer dont elles dépendent.
Commerce de poisson
La consommation de fruits de mer par habitant a doublé depuis les années 1960 et devrait encore doubler d'ici 2050, la fraude sur les produits de la mer devenant une préoccupation mondiale croissante.
Alors que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) estime que le secteur de la pêche et de l'aquaculture emploie directement 62 millions de personnes, environ 600 millions de personnes dépendent de la pêche et de l'aquaculture pour leurs moyens de subsistance.
La fraude sur les produits de la mer va du remplacement d'espèces de grande valeur par des alternatives moins chères à l'utilisation d'additifs non autorisés ou non déclarés. Elle peut survenir à n'importe quelle étape de la chaîne d'approvisionnement, d'autant plus que la surveillance et la traçabilité deviennent plus difficiles en raison de la complexité croissante des chaînes d'approvisionnement.
Pour éviter que la fraude aux produits de la mer ne passe entre les mailles du filet, les systèmes nationaux et internationaux de contrôle des aliments doivent disposer de méthodes d'analyse robustes et adaptées.
Technologie nucléaire
Un projet conjoint de la FAO et de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) vise à utiliser la technologie nucléaire pour lutter contre la fraude aux produits de la mer.
Par l'intermédiaire de son Centre mixte FAO/AIEA sur les techniques nucléaires dans l'alimentation et l'agriculture, l'AIEA lance un projet de recherche coordonné sur cinq ans pour aider les pays à renforcer leurs systèmes de contrôle des aliments afin de détecter et de prévenir la fraude aux produits de la mer.
L'AIEA utilisera des techniques nucléaires et connexes pour renforcer les capacités scientifiques, garantir l'authenticité des produits et améliorer la résilience et la transparence des chaînes d'approvisionnement en produits de la mer.
« Ce projet de l'AIEA offre aux États membres une précieuse opportunité de collaborer pour lutter contre la fraude et réduire les risques liés à la chaîne d'approvisionnement en produits de la mer grâce à des outils robustes fondés sur la science nucléaire », a déclaré Debashish Mazumder, de l'Organisation australienne des sciences et technologies nucléaires, partenaire de l'AIEA sur les questions de développement durable.
Des outils pour détecter les fraudes
Le Laboratoire de sécurité et de contrôle des aliments de l'AIEA aide les pays à appliquer des techniques nucléaires et connexes pour faciliter le commerce de produits de la mer sûrs et authentiques, en leur offrant des outils performants pour la détection des fraudes.
L'une des méthodes les plus efficaces pour lutter contre la fraude en matière de produits de la mer est l'analyse du rapport isotopique stable des éléments légers tels que l'oxygène. Cette analyse permet aux scientifiques d'identifier l'origine géographique du poisson et de vérifier s'il a été pêché à l'état sauvage en reflétant les conditions environnementales et écologiques des tissus biologiques du poisson.
Utilisée pour authentifier les fruits de mer, la technologie nucléaire constitue un outil puissant pour lutter contre la fraude aux fruits de mer, améliorer la protection des consommateurs, accroître la confiance dans les systèmes de contrôle des aliments et aider les pêcheurs à s'engager dans une gestion durable des ressources aquatiques.