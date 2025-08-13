Le Sri Lanka a l’occasion de rompre avec l’impunité du passé, estime l'ONU

« Aujourd’hui, le Sri Lanka a l’occasion de rompre avec le passé, les dirigeants s’engageant à prendre une nouvelle direction sur des questions de longue date, notamment en rendant justice aux victimes, en rétablissant l’Etat de droit et en éliminant la discrimination et la politique de division », a déclaré, dans un communiqué, le chef des droits de l’homme de l’ONU, Volker Türk.

Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), Colombo a maintenant besoin d’une feuille de route complète pour traduire ces engagements en résultats.

Ce processus devrait commencer par une reconnaissance claire et officielle des violations, des abus et des crimes qui ont été commis, y compris pendant la guerre civile, de la responsabilité de l’État et des forces de sécurité, ainsi que des groupes armés non étatiques tels que les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE).

« Comme j’ai pu le constater de mes propres yeux lors de ma visite au Sri Lanka, la douleur et la souffrance des victimes restent palpables et leurs demandes de vérité et de justice doivent être prises en compte ».

Abrogation de la loi sur la prévention du terrorisme

Le document a été publié peu après la visite officielle du Haut-Commissaire dans le pays.

Saluant l’initiative du gouvernement visant à créer un bureau indépendant du procureur général, le HCDH recommande la mise en place d’un mécanisme judiciaire spécialisé, comprenant un conseiller spécial indépendant, chargé de traiter les cas de violations graves des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire.

Il appelle également à la libération des terres détenues par l’armée dans le nord et l’est du pays, à l’abrogation de la loi sur la prévention du terrorisme et à la libération des prisonniers détenus depuis longtemps en vertu de cette loi, dont certains ont déjà purgé des peines de plusieurs décennies.

Le rapport exhorte la communauté internationale à contribuer à des efforts significatifs en matière de responsabilité et de réconciliation, tant au Sri Lanka qu’au niveau international.

© Unsplash/Ishan Kahapola Arachchi Colombo, la capitale du Sri Lanka.

Intimidation de la société civile

Pa ailleurs, bien que le gouvernement ait ouvert un espace pour la commémoration et le débat, le rapport décrit également un schéma persistant d’intimidation et de harcèlement visant les acteurs de la société civile, en particulier ceux qui travaillent sur la responsabilité en matière de disparitions forcées, de conflits fonciers et de questions environnementales, ainsi que l’intimidation et la surveillance des familles des disparus.

Malgré ses engagements à abroger la loi sur la prévention de la subversion, le nouveau gouvernement a continué à utiliser cette loi pour arrêter et détenir des personnes. Le rapport détaille les arrestations et détentions arbitraires, les actes de torture et les décès en détention qui se poursuivent, et exhorte le gouvernement à imposer un moratoire immédiat sur l’utilisation de la loi.

Le rapport examine également les graves répercussions de la crise économique et du fardeau actuel de la dette sur l’ensemble de la population sri-lankaise, en particulier les plus pauvres et les personnes en situation de vulnérabilité, notamment la communauté tamoule Malaiyahar dans le secteur des plantations.

Les services du Haut-Commissaire Türk exhortent les institutions financières internationales et les créanciers extérieurs à fournir au gouvernement la marge de manœuvre budgétaire nécessaire pour réaliser les droits économiques, sociaux et culturels et à veiller à ce que les mesures d’austérité ne compromettent pas la capacité du pays à agir pour remplir ses obligations en matière de droits de l’homme.