Les jeunes, moteurs d'un avenir plus durable

Célébrée chaque année le 12 août, cette Journée met en lumière les droits, les contributions et les défis des jeunes du monde entier.

Le thème de cette année, « Action locale des jeunes pour les ODD et au-delà », souligne l'importance de l'engagement des jeunes sur le terrain pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) établis il y a dix ans par les Etats membres des Nations Unies et bâtir des sociétés plus justes et inclusives à l'horizon 2030.

« Les jeunes sont des innovateurs audacieux, des organisateurs résilients et des partenaires essentiels pour atteindre les Objectifs de développement durable », a déclaré le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, dans un message à l'occasion de cette journée. « Ils sont les moteurs du développement durable, bâtissent des communautés plus inclusives, forgent la paix et exigent un avenir plus juste, plus vert et plus équitable ».

Les solutions portées par les jeunes

M. Guterres a également adressé un message direct aux jeunes du monde entier : « À chaque jeune : votre voix, vos idées et votre leadership comptent », a-t-il déclaré. « Travaillons ensemble pour soutenir les solutions portées par les jeunes et construire un monde plus juste, plus pacifique et plus durable, de la base au sommet ».

Le Secrétaire général a nommé la troisième cohorte de son Groupe consultatif de la jeunesse sur le changement climatique. A cette occasion, il a élargi le Groupe de sept à quatorze membres.

« Il s'agit de répondre à la tendance mondiale préoccupante au rétrécissement de l'espace civique et aux contraintes en termes de financement, qui mettent en danger les jeunes militants et entravent leur engagement significatif dans les réunions et les efforts en faveur du climat », a dit son porte-parole, Stéphane Dujarric, lors d'un point de presse.

Le Groupe, composé de représentants âgés de 17 à 28 ans, issus de toutes les régions du monde et présentant une diversité d'identités, d'expériences, de perspectives et d'expertises, fournira au Secrétaire général des conseils pratiques, des perspectives diverses et des recommandations concrètes pour soutenir l'action des Nations Unies visant à accélérer l'action mondiale face à la crise climatique.

Une génération qui augmente…

Les jeunes d’aujourd’hui atteignent leur majorité à un moment de profonds changements mondiaux.

Selon les données de l’ONU, la moitié de la population mondiale a 30 ans ou moins, un chiffre qui devrait atteindre 57 % d’ici 2030. Les moins de 25 ans représenteront plus de 90 % de la population active mondiale d’ici 2050.

Par ailleurs, une enquête internationale menée auprès de plus de 27.000 personnes dans 26 pays sur les défis rencontrés par les citoyens dans la vie publique a révélé que 67 % d’entre elles croient en un avenir meilleur, les 15-17 ans étant les plus optimistes.

Malgré leur immense potentiel pour le bien commun, les jeunes continuent de faire face à des défis systémiques.

Pénurie chronique d'emplois

Le chômage des jeunes, bien qu'à son plus bas niveau depuis 15 ans, s'élève toujours à 13 % à l'échelle mondiale.

Parmi les 10-19 ans, un sur sept souffre d'un trouble mental. Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, près de six enfants de 10 ans sur dix ne peuvent ni lire ni comprendre un simple paragraphe.

La Journée internationale de la jeunesse 2025 vise à souligner non seulement l'urgence de ces problèmes, mais aussi les solutions déjà élaborées par les jeunes eux-mêmes, au sein de leurs communautés, de leurs villes et de leurs pays.

Comme l'a souligné M. Guterres : « Le progrès mondial commence par les communautés. Et aux quatre coins du monde, les jeunes montrent la voie ».

Célébration mondiale à Nairobi

Cette année, la commémoration officielle a eu lieu à Nairobi, au Kenya, en collaboration avec ONU-Habitat, l'agence des Nations Unies spécialisée dans le développement urbain durable.

L'événement a réuni des jeunes leaders, des élus municipaux, des décideurs politiques et des représentants de l'ONU afin de présenter des solutions et des stratégies pour renforcer l'engagement des jeunes dans le développement local.

La Journée internationale de la jeunesse a été proclamée pour la première fois par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1999, dans le prolongement du Programme d'action mondial pour la jeunesse adopté en 1995.