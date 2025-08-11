Gaza : l'ONU condamne le meurtre de six journalistes palestiniens

« Ces nouveaux meurtres mettent en lumière les risques extrêmes auxquels les journalistes continuent de s'exposer lorsqu'ils couvrent la guerre actuelle. Le Secrétaire général appelle à une enquête indépendante et impartiale sur ces nouveaux meurtres », a déclaré son porte-parole, Stéphane Dujarric, lors d'un point de presse à New York.

Depuis le 7 octobre 2023 et le début de la guerre, au moins 242 journalistes palestiniens ont été tués à Gaza, a précisé le HCDH.

« Le Secrétaire général souligne que les journalistes et les professionnels des médias doivent être respectés, protégés et autorisés à exercer leur travail librement, à l'abri de la peur et du harcèlement », a ajouté M. Dujarric.

Violation du droit humanitaire

Le HCDH a estimé que le meurtre de ces journalistes constituait une « grave violation du droit international humanitaire ».

Cinq des personnes tuées travaillaient pour l'influente chaîne d'information qatarie Al Jazeera, dont le correspondant Anas al-Sharif, âgé de 28 ans. Israël l'accuse d'être un agent du Hamas, ce qu'Al Jazeera nie fermement. La chaîne qualifie cet acte d'« assassinat » et de « nouvelle atteinte flagrante et préméditée à la liberté de la presse ».

« Israël doit respecter et protéger tous les civils, y compris les journalistes », a déclaré le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme dans un message sur les réseaux sociaux, appelant également à un accès immédiat, sûr et sans entrave à Gaza pour tous les professionnels des médias.

Accès des journalistes internationaux bloqué

Le chef de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), Philippe Lazzarini, s'est dit « horrifié » par le meurtre des journalistes.

« L'armée israélienne continue de réduire au silence les voix qui rapportent les atrocités commises à Gaza », a-t-il écrit sur le réseau social X. « Depuis le début de la guerre il y a près de deux ans, Israël bloque également l'accès des journalistes internationaux pour qu'ils puissent réaliser des reportages indépendants ».

« Les journalistes doivent être protégés et les médias internationaux doivent se rendre à Gaza pour soutenir le travail héroïque de leurs collègues palestiniens. C'est le seul moyen de contrer la désinformation et de dissiper les doutes quant à l'ampleur des atrocités commises à Gaza », a ajouté M. Lazzarini.