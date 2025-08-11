Le Conseil de sécurité s'inquiète de l'escalade meurtrière dans la région de Souweïda en Syrie

Les troubles ont débuté le 12 juillet, lorsque des enlèvements mutuels ont dégénéré en conflit armé entre groupes druzes et tribus bédouines, impliquant les forces de sécurité syriennes.

La violence s'est intensifiée, avec des signalements d'exécutions extrajudiciaires, de profanations de cadavres et de pillages. Des images largement diffusées sur les réseaux sociaux ont attisé les tensions interconfessionnelles et la désinformation.

Près de 200.000 déplacés

Dans une déclaration de la Présidence du Conseil de sécurité adoptée dimanche, les quinze membres du Conseil se sont déclarés « profondément préoccupés » par les récents combats, qui ont donné lieu à des « massacres » et entraîné le déplacement de quelque 192.000 personnes.

Le Conseil « condamne fermement les violences perpétrées contre les civils… et appelle toutes les parties à respecter l'accord de cessez-le-feu et à assurer la protection de la population civile ».

Le Conseil de sécurité a rappelé à toutes les parties leurs obligations en vertu des droits de l'homme et du droit international humanitaire, soulignant en particulier le devoir de « respecter et de protéger » l'ensemble du personnel médical et humanitaire.

Les membres du Conseil ont exhorté toutes les parties à permettre un accès humanitaire complet, sûr, rapide et sans entrave aux communautés touchées dans la région de Souweïda, à forte population druze, et dans toute la Syrie, conformément aux principes d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance.

Ils ont également souligné la nécessité de garantir un traitement humain à tous les combattants, y compris ceux qui se sont rendus, sont blessés, détenus ou ont déposé les armes.

Protection pour tous

La déclaration a appelé les autorités intérimaires syriennes à protéger tous les Syriens « sans distinction d'origine ethnique ou de religion » et a averti qu'« il ne saurait y avoir de véritable relèvement en Syrie sans une sécurité et une protection véritables pour tous les Syriens ».

Le Conseil a salué la condamnation des violences par les autorités intérimaires et leur engagement à enquêter sur les responsables, mais les a exhortées à garantir « des enquêtes crédibles, rapides, transparentes, impartiales et exhaustives… conformes aux normes internationales ».

Réaffirmant ses résolutions, dont la résolution 2254 (2015), le Conseil a réitéré son « ferme attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la République arabe syrienne » et a appelé tous les États à éviter toute « ingérence négative ou destructrice » susceptible de déstabiliser davantage le pays.

La déclaration a également rappelé l'Accord de désengagement de 1974 et le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le désengagement (FNUOD), qui surveille et patrouille le Golan contesté, à la frontière israélo-syrienne, exhortant toutes les parties à en respecter les termes afin de maintenir le calme.

Concernant la menace terroriste, le Conseil a cité le dernier rapport de son Équipe d'appui analytique et de surveillance des sanctions, exprimant sa « grave préoccupation face à la menace aiguë que représentent les combattants terroristes étrangers » en Syrie. Il a exhorté le pays à prendre des mesures décisives contre l'Etat islanique d'Iraq et du Levant (Daech) et Al-Qaïda, conformément aux résolutions pertinentes.

Pour l’avenir, le Conseil a réitéré son appel à « un processus politique inclusif, dirigé et contrôlé par les Syriens » basé sur la résolution 2254, pour protéger les droits de tous les Syriens et leur permettre de « déterminer leur avenir de manière pacifique, indépendante et démocratique ».