EN DIRECT - Débat au Conseil de sécurité sur la sécurité maritime

Réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la sécurité maritime.
UN Photo/Loey Felipe
Réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la sécurité maritime.

EN DIRECT - Débat au Conseil de sécurité sur la sécurité maritime

Paix et sécurité

Le Conseil de sécurité tient un débat public, lundi, sur les menaces émergentes à la sécurité maritime. Ce débat, présidé par le Président du Panama, est marqué par les interventions du Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale (OMI), Arsenio Domínguez; du  Secrétaire général d'INTERPOL, Valdecy Urquiza; et du Président de l’Autorité du canal de Panama, Ricaurte Vásquez Morales. Suivez notre couverture en direct en collaboration avec la Section de la Couverture des réunions de l'ONU.

