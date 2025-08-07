Au sud de la Syrie, la situation est encore préoccupante à Souweïda, selon l'ONU

Malgré cet accord de cessez-le-feu, les hostilités se sont poursuivies dans le gouvernorat, en particulier à l'ouest, contribuant à un environnement affectant la sécurité des civils, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA).

Entre le 1er et le 5 août, la situation sécuritaire à Souweïda et dans les zones environnantes est restée « instable ». Des affrontements ont été signalés dans les villes de Kharsa et d’Ora, situées le long de l’axe occidental de Souweïda.

Le dernier rapport de situation fait état de la poursuite des heurts dans la région de Tal Hadid-Thaala, où « des tirs d’artillerie et de mitrailleuses ont été signalés ». En outre, des activités de surveillance aérienne attribuées à l'armée israélienne ont été observées au-dessus de plusieurs endroits à Deraa et Souweïda, « contribuant à la tension régionale ».

Plus de 191.000 personnes déplacées

En juillet, des combats avaient opposé des combattants druzes et des Bédouins sunnites, entraînant l’intervention de forces gouvernementales et de groupes tribaux venus soutenir les Bédouins. Un cessez-le-feu avait mis fin à une semaine d’affrontements, mais la situation est restée tendue jusqu’à la reprise des violences dimanche.

Selon les rapports des médias, ces nouveaux affrontements ont fait au moins quatre morts.

Avec ce regain de tension, les mouvements de populations se sont poursuivis. Depuis le début des hostilités à la mi-juillet 2025, plus de 191.000 personnes ont été déplacées au sein du gouvernorat de Souweïda et vers Deraa, la campagne de Damas et Damas. Plus de 90 % des déplacés continuent de s’installer dans des communautés hôtes plutôt que dans des sites pour personnes déplacées.

Le dernier décompte du 28 juillet faisait état de 176.000 déplacés internes alors que celui effectué le 22 juillet signalait 145.000.

Du carburant et de la nourriture livrés à Souweïda et Deraa

Dans ces conditions, l’accès humanitaire reste limité, l’autoroute Damas- Souweïda étant toujours inaccessible et le corridor sud via Busra Esh-Sham ayant été temporairement fermé puis rouvert pendant la période considérée, ce qui a entraîné des répercussions sur les délais de livraison de l’aide.

Malgré ces problèmes d’accès, les acteurs humanitaires ont intensifié leurs efforts d’intervention, notamment en livrant du carburant et de la nourriture à Souweïda et Deraa, en facilitant les convois commerciaux et en fournissant des abris aux populations déplacées.

Près de 1,5 million de personnes ont reçu une aide alimentaire sous forme de pain de la part des acteurs de la sécurité alimentaire depuis l’escalade des hostilités à la mi-juillet et jusqu’au 4 août. Le rétablissement des services essentiels se poursuit, l’électricité ayant été partiellement rétablie grâce à des réparations d’urgence.

L’OCHA a mené une mission inter-agences à Deraa afin d’évaluer les conditions d’hébergement et de discuter des options d’hébergement à moyen terme pour les populations déplacées, alors que « des lacunes critiques dans les infrastructures d’hébergement continuent d’être signalées ».