Hiroshima, 80 ans après : un « véritable changement » est nécessaire pour mettre fin à la menace nucléaire

C'est la première fois qu'une arme atomique a été utilisée en temps de guerre.

Bien que la ville ait été reconstruite, le conflit nucléaire demeure une menace mondiale, a déclaré Izumi Nakamitsu, Haute-Représentante des Nations Unies pour les affaires de désarmement, lors d'une allocution prononcée au Mémorial de la paix d'Hiroshima, mercredi.

Des survivants, des membres de leurs familles et des représentants d'organisations internationales et de 120 pays figuraient parmi les quelque 55.000 personnes présentes à la cérémonie, selon le cabinet du Premier ministre japonais.

Se souvenir des morts, honorer les survivants

« En ce 80e anniversaire, nous nous souvenons de ceux qui ont péri. Nous sommes solidaires des familles qui portent leur mémoire », a déclaré Mme Nakatmisu, lisant un message au nom du Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres.

Elle a rendu hommage aux hibakusha – terme désignant les survivants d'Hiroshima et du bombardement atomique de Nagasaki trois jours plus tard – « dont les voix sont devenues une force morale pour la paix ».

« Bien que leur nombre diminue chaque année, leur témoignage – et leur message éternel de paix – ne nous quitteront jamais », a-t-elle dit.

Photo ONU/Yoshito Matsushige Des civils blessés, ayant échappé à l'enfer qui faisait rage, se sont rassemblés sur un trottoir à l'ouest de Miyuki-bashi à Hiroshima, au Japon, vers 11 heures du matin, le 6 août 1945.

Une ville reconstruite

En un instant, le 6 août 1945, Hiroshima fut réduite en cendres, des dizaines de milliers de personnes furent tuées, « et l'humanité franchit un seuil sans retour possible ».

Au lendemain de la catastrophe, beaucoup pensaient que la ville ne se relèverait jamais et que rien ne pousserait, a souligné la haute responsable de l'ONU, mais la population a prouvé le contraire.

« Vous, habitants d'Hiroshima, n'avez pas seulement reconstruit une ville », a-t-elle déclaré. « Vous avez redonné espoir. Vous avez nourri la vision d'un monde sans armes nucléaires. Et vous avez partagé cette vision avec le monde ».

UN Photos/Ichiro Mae Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a rencontré des hibakusha d'Hiroshima et de Nagasaki lors d'une visite au Japon en 2022.

Devoir de protéger

Mme Nakamitsu a souligné que 2025 marque également les 80 ans de la fondation de l'ONU. En mai, des jeunes arbres issus des graines d'un plaqueminier ayant survécu aux bombardements ont été plantés au siège de l'ONU à New York.

« Ils sont plus que des symboles de survie », a-t-elle dit. « Ils sont des témoignages vivants de la force de l'esprit humain et de notre devoir commun de protéger les générations futures des horreurs de l'anéantissement nucléaire ».

De plus, l'anniversaire de l'ONU rappelle la raison d'être de sa création : prévenir la guerre, défendre la dignité humaine et garantir que les tragédies du passé ne se reproduisent plus.

« Pourtant, aujourd'hui, le risque de conflit nucléaire s'accroît », a averti Mme Nakamitsu. « La confiance s'érode. Les divisions géopolitiques se creusent. Et les armes mêmes qui ont causé tant de ravages à Hiroshima et Nagasaki sont une fois de plus utilisées comme des outils de coercition ».

Lors de la cérémonie, le maire d'Hiroshima, Kazumi Matsui, a mis en garde contre l'acceptation croissante des armes nucléaires, selon les médias. Il a cité en exemple les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient.

Pourtant, des signes d'espoir sont apparus, selon la responsable du désarmement de l'ONU.

UN Photo/Eskinder Debebe Izumi Nakamitsu, Haute Représentante des Nations Unies pour les affaires de désarmement (en blanc), lors de la cérémonie de plantation d'arbres au siège pour commémorer le 80e anniversaire de la fondation des Nations Unies et des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki.

Abolir les armes nucléaires

En octobre dernier, le groupe antinucléaire japonais Nihon Hidankyo, qui représente les survivants des bombardements, a reçu le prix Nobel de la paix 2024. Cette annonce a été faite quelques semaines seulement après l'adoption du Pacte pour l'avenir par les pays réunis à l'ONU, réaffirmant leur engagement en faveur d'un monde sans armes nucléaires.

Mme Nakamitsu a insisté sur le fait que « les engagements doivent conduire à un réel changement en renforçant le régime mondial de désarmement, en particulier le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, complété par la dynamique créée par le Traité sur l'interdiction des armes nucléaires ».

Elle a exhorté les pays à s'inspirer à la fois de la résilience d'Hiroshima et de la sagesse des hibakusha.

« Œuvrons à éradiquer la menace des armes nucléaires en éradiquant les armes elles-mêmes », a-t-elle déclaré. « Et tenons notre engagement envers les hibakusha et veillons à ce que leur témoignage et leur message de paix soient transmis. Se souvenir du passé, c'est protéger et consolider la paix aujourd'hui et demain »