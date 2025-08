Otages à Gaza : l’ONU dénonce un crime de guerre, le frère d’un otage accuse le Hamas de « cruauté calculée »

« Le droit international est clair : la prise d’otages est interdite. C’est un crime de guerre », a déclaré le Sous-Secrétaire général des Nations Unies pour l’Europe, l’Asie centrale et les Amériques, Miroslav Jenča, devant les membres du Conseil.

Il a décrié la diffusion, la semaine dernière, par le Hamas et le Jihad islamique palestinien d’images et de vidéos de deux otages –Evaytar David et Rom Braslavsky– visiblement émaciés, décrivant les conditions effroyables de leur captivité.

Les scènes où Evaytar David semble contraint de creuser sa propre tombe sont effroyables, a dénoncé M. Jenča, avant d’appeler à la libération immédiate et sans conditions de tous les otages détenus à Gaza.

M. Jenča a précisé que le Hamas et d’autres groupes armés palestiniens continuent de détenir 50 otages en captivité dans des conditions effroyables, dont 28 seraient décédés.

Lors de l’attaque sanglante du Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre 2023, environ 250 personnes ont été prises en otage. Depuis, une grande partie de ces otages ont été libérés par vagues et d’autres sont morts en détention.

UN Photo/Loey Felipe Réunion du Conseil de sécurité sur les otages à Gaza.

Le frère d’un otage plaide devant le Conseil

Ilay David, le frère d’Evaytar David, a déclaré que ce que vivent les otages participe d’une « cruauté bien calculée » qui dépasse l’entendement, dans un plaidoyer, par visioconférence, devant les membres du Conseil de sécurité.

« Il ne reste peut-être que quelques jours à vivre pour mon jeune frère et 49 autres otages toujours détenus par le Hamas », a affirmé Ilay David.

Selon lui, son frère a perdu la moitié de son poids et ne pèse guère plus de 40 kilos. Les témoignages des otages libérés lui font craindre le pire.

« Nous, les familles des otages, ne pouvons plus attendre. Nous devons retrouver nos proches et les serrer dans nos bras », a-t-il dit.

Il a exhorté le Conseil de sécurité à agir pour obtenir la libération des derniers otages et à ne pas rester silencieux.

Opérations militaires israéliennes

Le haut responsable onusien s’est, par ailleurs, déclaré inquiet d’un possible élargissement des opérations israéliennes dans l'enclave palestinienne.

Si elles s’avèrent exactes, les dernières informations concernant la possible décision du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d’étendre les opérations militaires à l’ensemble de la bande de Gaza sont profondément alarmantes, a-t-il dit.

Cela risquerait d’entraîner des conséquences catastrophiques pour des millions de Palestiniens et pourrait mettre davantage en danger la vie des otages encore détenus à Gaza, a prévenu M. Jenča.

En outre, il a souligné qu’en vertu de l’avis consultatif rendu le 19 juillet 2024 par la Cour internationale de Justice (CIJ) l’État d’Israël est tenu de cesser immédiatement toute nouvelle activité de colonisation, d’évacuer tous les colons du territoire palestinien occupé et de mettre fin à sa présence illégale dans le territoire palestinien occupé aussi rapidement que possible.

