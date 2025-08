Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit mardi après-midi à New York, à la demande d'Israël, pour aborder la situation des otages détenus à Gaza. Le Sous-secrétaire général des Nations Unies pour l'Europe, l'Asie centrale et les Amériques, Miroslav Jenča, et Ilay David, le frère d'un otage israélien, doivent intervenir.