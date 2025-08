La pollution plastique envahit la planète : d'ultimes négociations débutent à Genève pour y remédier

Tweet URL

Si aucun accord international n'est conclu, les déchets plastiques devraient tripler d'ici 2060, causant des dommages importants, notamment pour notre santé, selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE).

Les négociations menées par le PNUE font suite à une décision prise en 2022 par les États membres de se réunir et d'élaborer, dans un délai de deux ans, un instrument international juridiquement contraignant visant à mettre fin à la crise de la pollution plastique, y compris dans le milieu marin.

L'ampleur du problème est considérable, les pailles, les gobelets, les sacs et les cosmétiques contenant des microbilles ne représentant qu'une partie des produits à usage unique qui finissent dans nos océans et nos décharges.

Un accord crucial

Les partisans d'un accord le comparent à l'Accord de Paris sur le climat en termes d'importance. Ils soulignent également la pression qui serait exercée contre un traité par les États pétroliers, dont le pétrole brut et le gaz naturel qu'ils extraient constituent les éléments de base des plastiques.

« Nous ne sortirons pas de la crise de la pollution plastique par le recyclage : nous avons besoin d'une transformation systémique pour réussir la transition vers une économie circulaire », a insisté Inger Andersen, Directrice exécutive du PNUE.

L'objectif de l'accord est d'englober l'ensemble du cycle de vie des plastiques, de la conception à la production et à l'élimination, « afin de promouvoir la circularité des plastiques et d'empêcher leur fuite dans l'environnement », selon le texte utilisé pour guider les discussions du Comité intergouvernemental de négociation (INC), qui se réunira dans la ville suisse.

Le document de l'INC, qui compte 22 pages, contient 32 projets d'articles qui seront discutés ligne par ligne. Le texte est destiné à façonner le futur instrument et servira de point de départ aux négociations.

10 jours de discussions

Pendant 10 jours, du 5 au 14 août, les délégations de 179 pays participeront aux discussions de l'INC, aux côtés de plus de 1.900 autres participants issus de 618 organisations observatrices, notamment des scientifiques, des écologistes et des représentants de l'industrie.

L'un des principaux objectifs de la réunion est de partager des méthodes éprouvées pour réduire l'utilisation du plastique, telles que les substituts non plastiques et d'autres alternatives plus sûres.

Avant les négociations à Genève, la revue médicale réputée The Lancet a publié un avertissement selon lequel les matériaux utilisés dans les plastiques provoquent de nombreuses maladies « à chaque étape du cycle de vie des plastiques et à chaque étape de la vie humaine ».

Selon plus d'une vingtaine d'experts de la santé cités dans la revue, les nourrissons et les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables. « Les plastiques constituent un danger grave, croissant et sous-estimé pour la santé humaine et la santé de la planète » et sont responsables de pertes économiques liées à la santé dépassant 1.500 milliards de dollars par an », note-t-elle.

Une pollution très coûteuse

Les discussions à Genève sont menées par Jyoti Mathur-Filipp, Secrétaire exécutive du Comité intergouvernemental de négociation (ou CIG) sur la pollution plastique et cheffe du secrétariat du CIG.

« Rien qu'en 2024, l'humanité devrait consommer plus de 500 millions de tonnes de plastique. Sur ce total, 399 millions de tonnes deviendront des déchets », a-t-elle déclaré.

En outre, les fuites de plastique dans l'environnement devraient augmenter de 50 % d'ici 2040, a poursuivi Mme Mathur-Filipp. « Le coût des dommages causés par la pollution plastique pourrait atteindre un total cumulé de 281.000 milliards de dollars entre 2016 et 2040 ».

© Unsplash/Naja Bertolt Jensen Une bouteille en plastique dérive dans l'océan au large des côtes indonésiennes.

Des années de discussions

Cinq sessions de négociation en vue d'un traité sur les plastiques ont déjà eu lieu :

La première s'est tenue en Uruguay en novembre 2022.

Deux autres ont suivi en 2023, en France et au Kenya.

En avril 2024, le Comité de négociation intergouvernemental (INC) s'est réuni au Canada.

Plus récemment, des discussions ont eu lieu à Busan, en République de Corée, à la fin de l'année dernière. Ces pourparlers ont été ajournés après que les délégations ont convenu de reprendre les discussions à Genève, sous la direction du président du comité, l'ambassadeur Luis Vayas Valdivieso de l'Équateur.

