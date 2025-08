Ukraine : l’ONU réclame un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et complet

« Le peuple ukrainien a enduré près de trois ans et demi d'horreurs inimaginables, de morts, de dévastation et de destruction. Il a un besoin urgent d'être soulagé de ce cauchemar », a déclaré un haut responsable de l’ONU lors d’une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation en Ukraine, vendredi après-midi.

Un cessez-le-feu permettrait « d'ouvrir la voie à une paix juste, durable et globale », a ajouté Miroslav Jenča, Sous-Secrétaire général pour l'Europe au Département des affaires politiques des Nations Unies.

« C'est la diplomatie, et non les combats, qui doit s'intensifier dans les jours et les semaines à venir. Une diplomatie qui aboutisse à des résultats réels, tangibles, vérifiables et durables, dont les populations qui souffrent depuis longtemps sur le terrain ressentiront les effets », a-t-il dit, soulignant que les Nations Unies restent prêtes à soutenir tous les efforts significatifs à cette fin.

UN Photo/Loey Felipe Miroslav Jenča (à l'écran), Sous-Secrétaire général pour l'Europe au Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix, informe le Conseil de sécurité sur la situation en Ukraine.

Pression américaine

Cette réunion du Conseil de sécurité s’est déroulée au lendemain d’une autre réunion sur l'Ukraine, à la demande de la Russie, qui voulait attirer l’attention sur « des actions et déclarations qui sapent, directement ou indirectement, les perspectives de solutions diplomatiques à la crise ukrainienne ». Des membres du Conseil ont critiqué jeudi cette réunion alors qu’elle s’est tenue au lendemain de frappes russes meurtrières sur la capitale ukrainienne Kyïv et que se poursuivent les efforts diplomatiques pour faire cesser la guerre.

Les réunions du Conseil se sont déroulées alors que le Président américain Donald Trump a accentué la pression sur la Russie, cette semaine, en affirmant que le Président russe Vladimir Poutine disposait de dix jours, à compter de mardi 29 juillet, pour mettre fin à la guerre, sans quoi les Etats-Unis infligeront des sanctions à Moscou.

Des attaques meurtrières

Miroslav Jenča a détaillé, vendredi, devant les membres du Conseil, les multiples attaques russes meurtrières contre l’Ukraine au cours de la semaine écoulée. « Ces attaques horribles et persistantes sont tout simplement inacceptables », a-t-il dit.

Au total, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH), depuis le début de l'invasion en février 2022 jusqu'au 30 juin, 13.580 civils, dont 716 enfants, ont été tués. 34.115 civils, dont 2.173 enfants, ont été blessés.

M. Jenča a également souligné les informations reçues faisant état de victimes civiles, notamment de décès de civils, dans plusieurs régions de Russie.

« Bien que les Nations Unies ne soient pas en mesure de vérifier ces informations, nous restons préoccupés par l'impact croissant des frappes ukrainiennes signalées sur la population civile de la Fédération de Russie », a dit le haut responsable onusien. « Nous réaffirmons que les attaques contre les civils et les infrastructures civiles sont interdites par le droit international et doivent cesser immédiatement, où qu'elles se produisent ».