Une attaque russe contre la capitale ukrainienne tue au moins 11 civils

Parmi les morts confirmés figure un garçon de six ans. Au moins dix des blessés étaient des enfants, a indiqué la mission, et les médias indiquent que ce chiffre est en hausse.

C'est dans ce contexte que s'est réuni, jeudi matin, à New York, le Conseil de sécurité pour faire le point sur la situation en Ukraine, à la demande de la Russie.

UN Photo/Manuel Elias Réunion du Conseil de sécurité sur la situation en Ukraine.

Dégâts dans toute la ville

La Russie aurait lancé 309 drones et huit missiles de croisière pendant la nuit. Malgré la destruction de nombreux missiles par les défenses aériennes, les dégâts dans toute la capitale ukrainienne ont été importants.

Au moins 27 localités de Kyïv ont été touchées par l'attaque, les dégâts les plus importants ayant été constatés dans les districts de Solomianskyi et de Sviatoshynskyi, où les opérations de secours sont en cours.

Dans le district de Sviatoshynskyi, un missile a détruit une partie d'un immeuble de neuf étages.

Dans le district de Solomianskyi, un immeuble de cinq étages a été gravement endommagé, et au moins deux personnes ont été tuées.

ONU Ukraine a rapporté que des témoins ont décrit le choc provoqué par la frappe, qui s'est produite si rapidement qu'ils n'ont pas eu le temps de se mettre à l'abri. « Des maisons, des commerces et des bâtiments publics sont détruits, et leur reconstruction pourrait prendre des années. Chaque nouvelle attaque aggrave le fardeau psychologique des personnes qui doivent passer nuit après nuit dans des abris », a déclaré Danielle Bell, directrice de la Mission de surveillance des Nations Unies.

Plus de 100 bâtiments auraient été endommagés dans la capitale, dont des maisons, des écoles, des jardins d'enfants, des établissements médicaux et des universités, selon les médias.

Un bilan civil sans précédent

Cette attaque fait suite à une vague de violence, à la fois proche et lointain du front, notamment des attaques ce weekend qui ont fait au moins 20 morts et plus de 120 blessés parmi les civils ; une attaque contre une prison lundi qui a tué 16 détenus ; une frappe contre un hôpital qui a fait trois morts ; et la mort de cinq civils dans l'est de l'Ukraine mardi.

Cette tendance se poursuit depuis juin, lorsque la mission onusienne a signalé que la Russie avait lancé dix fois plus d'attaques de missiles et de drones contre l'Ukraine qu'en juin 2024, faisant 232 morts et 1.343 blessés.

Le Coordinateur humanitaire des Nations Unies pour l'Ukraine, Matthias Schmale, a souligné sur les réseaux sociaux que « le droit international humanitaire doit être respecté ». « Tous les efforts doivent être déployés pour protéger les civils. Ils ne sont pas une cible ».