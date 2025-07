Gaza : des gens continuent de mourir quatre jours après le début des « pauses tactiques » israéliennes

L’armée israélienne a annoncé dimanche une « pause tactique » dans ses opérations militaires tous les jours de 10 heures à 20 heures à Al-Mawasi, Deir Al-Balah et dans la ville de Gaza avec pour objectif d’accroître l’aide humanitaire entrant dans l’enclave palestinienne.

« Les parents continuent de lutter pour sauver leurs enfants affamés », a souligné le porte-parole adjoint du Secrétaire général de l’ONU, Farhan Haq, lors d’un point de presse mercredi à New York.

Dans un message sur les réseaux sociaux, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a déclaré que cette situation pouvait être évitée et a appelé à un accès humanitaire accru.

UN News Des familles cherchent de la nourriture dans une cuisine communautaire à l'ouest de la ville de Gaza.

Pauses tactiques unilatérales

Les travailleurs humanitaires à Gaza ne sont pas épargnés. « Nos partenaires signalent une charge de travail élevée, un épuisement professionnel et un épuisement tout court – principalement dus au manque de nourriture – parmi les travailleurs sur le terrain ainsi que parmi les intervenants des structures de santé mentale et de soutien psychosocial », a dit M. Haq

Alors que l'ONU et ses partenaires « profitent de chaque occasion pour soutenir les personnes dans le besoin pendant les pauses tactiques unilatérales, les conditions d'acheminement de l'aide et des fournitures sont loin d'être suffisantes », a-t-il prévenu.

« À titre d'exemple des difficultés d'acheminement de l'aide, rappelons que le point de passage de Kerem Shalom est une zone clôturée. Pour que nos chauffeurs puissent y accéder, les autorités israéliennes doivent approuver la mission, fournir un itinéraire sûr, donner plusieurs ‘feux verts’ aux mouvements, ainsi qu'une pause dans les bombardements, et, enfin, ouvrir les portes en fer pour nous permettre d'entrer », a-t-il souligné.

Approvisionnements en carburant insuffisants

Concernant le carburant, la semaine dernière, l'ONU a acheminé des quantités limitées de carburant par les points de passage de Kerem Shalom et de Zikim, dont près de la moitié a été transférée vers le nord pour répondre aux besoins vitaux en matière de santé, d'urgence, d'eau et de télécommunications.

L’OCHA réitère que les approvisionnements actuels en carburant sont insuffisants pour répondre aux besoins vitaux et ne représentent qu'une goutte d'eau dans l'océan des besoins.

L’ONU rappelle qu'un cessez-le-feu permanent est plus que jamais nécessaire. « Les pauses tactiques unilatérales ne permettent pas à elles seules d'assurer le flux continu de fournitures nécessaires pour répondre aux immenses besoins à Gaza », a dit porte-parole adjoint du Secrétaire général. « Pendant ce temps, des personnes désespérées et affamées continuent de décharger les petites quantités d'aide des camions qui peuvent sortir des points de passage ».

Il a précisé que l'ONU et ses partenaires continuent de coordonner les mouvements humanitaires à l'intérieur de Gaza avec les autorités israéliennes.

Mardi, trois missions ont permis au personnel onusien de collecter des cargaisons alimentaires aux points de passage de Kerem Shalom et de Zikim et de transférer du carburant à Gaza. Cependant, les autres missions ont rencontré des obstacles, notamment des retards dans l'obtention du feu vert des autorités israéliennes, et l'une d'elles a dû être annulée.

L’OCHA réitère que pour intensifier l'acheminement de l'aide et répondre aux immenses besoins de la population, il est essentiel que tous les points de passage soient ouverts, qu'un large éventail de fournitures – tant humanitaires que commerciales – soient autorisées à entrer, que les mouvements d'aide à l'intérieur de Gaza soient sécurisés et facilités en temps opportun, et que les humanitaires puissent exercer leur mission.