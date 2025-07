L'épidémie de choléra se propage en Afrique de l'Ouest et du Centre

Selon le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le risque accru de propagation du choléra est dû aux épidémies actives en République démocratique du Congo (RDC) et au Nigéria, qui augmentent la menace de transmission transfrontalière vers les pays voisins.

Le Tchad, la République du Congo, le Ghana, la Côte d’Ivoire et le Togo sont également confrontés à des épidémies en cours, tandis que le Niger, le Libéria, le Bénin, la République centrafricaine et le Cameroun restent sous étroite surveillance en raison de leur vulnérabilité.

« Les fortes pluies, les inondations généralisées et le nombre élevé de personnes déplacées alimentent le risque de transmission du choléra et mettent en danger la vie des enfants », a déclaré dans un communiqué Gilles Fagninou, Directeur régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale.

© UNICEF/Benekire Une femme est assise à côté de sa fille, qui a contracté le choléra et est en convalescence dans un centre de santé près de Goma, suite à l'épidémie de choléra.

Situation critique à Kinshasa

En RDC, le pays le plus touché de la région, le ministère de la Santé a signalé en juillet plus de 38.000 cas et 951 décès, les enfants de moins de cinq ans représentant le quart des cas. Les provinces les plus touchées sont le Sud-Kivu, le Nord-Kivu, le Haut-Katanga, le Tshopo, le Haut-Lomami, le Tanganyika et le Maniema.

Les enfants de la RDC risquent d’être confrontés à la pire crise de choléra depuis 2017 si les mesures visant à endiguer l’épidémie ne sont pas renforcées.

La situation à Kinshasa est devenue critique, avec une forte augmentation des cas de choléra au cours des quatre dernières semaines, suite à des pluies intenses et à des inondations généralisées. Le système de santé, déjà débordé, est soumis à une pression supplémentaire et la capitale congolaise est désormais confrontée à un nombre élevé de notifications et à un taux de mortalité alarmant de 8 %.

« L’accès à l’eau potable et les conditions d’hygiène étant déjà désastreux, des mesures urgentes s’imposent. Il en va de la survie des populations », a ajouté M. Fagninou.

Décès dans les camps de réfugiés soudanais au Tchad

Au Tchad, 55 cas suspects de choléra, dont quatre décès, ont été signalés dans le camp de réfugiés de Dougui, situé à environ 103 kilomètres d’Abéché, près de la frontière soudanaise. N'Djamena a confirmé la présence du virus dans deux échantillons prélevés le 24 juillet.

La population déplacée, principalement composée d’enfants, vit dans des conditions extrêmement précaires caractérisées par la surpopulation, le manque d’eau potable, le manque d’hygiène et un accès limité aux soins de santé.

Au Nigéria voisin, plus de 3.100 cas suspects de choléra ont été répertoriés à la fin du mois de juin dont 86 décès dans 34 États. Ce qui en fait le deuxième pays le plus touché de la région Afrique occidentale et centrale.

© UNHCR/Ying Hu Une famille de réfugiés dans un camp au Soudan

Course contre la montre

Au Ghana, 612 cas de choléra ont été signalés au 28 avril 2025. En Côte d’Ivoire, 322 cas et 15 décès ont été signalés au 14 juillet 2025. Au Togo, 209 cas de choléra et cinq décès ont été signalés au 22 juin 2025.

Face aux risques de propagation, des efforts sont par les différents Etats et les agences humanitaires pour empêcher la propagation de la maladie et la contenir dans toute la région.

Depuis le début des épidémies, l’UNICEF a ainsi fourni des équipements sanitaires et d’approvisionnement en eau, d’hygiène et d’assainissement vitaux aux centres de traitement et aux communautés. L’agence soutient la vaccination dans les zones touchées.

Mais afin d’intensifier sa réponse d’urgence dans toute la région au cours des trois prochains mois, l’UNICEF a besoin de 20 millions de dollars supplémentaires.

« Nous sommes dans une course contre la montre, travaillant main dans la main avec les autorités pour fournir des soins de santé essentiels, de l’eau potable et une alimentation adéquate aux enfants déjà exposés à des maladies mortelles et à une malnutrition aiguë sévère », a fait valoir M. Fagninou.