L’ONU salue l’accord de cessez-le-feu entre le Cambodge et la Thaïlande

António Guterres « exhorte les deux pays à respecter pleinement l'accord et à créer un environnement propice au règlement des problèmes de longue date et à l'instauration d'une paix durable », a dit son porte-parole adjoint, Farhan Haq, dans une déclaration à la presse.

« Le Secrétaire général félicite la Malaisie, qui assure actuellement la présidence de l'ASEAN, ainsi que les États-Unis et la Chine, pour leurs efforts soutenus en faveur d'une résolution pacifique de la situation », a-t-il ajouté, précisant que « les Nations Unies se tiennent prêtes à soutenir les efforts visant à promouvoir la paix et la stabilité dans la région ».

Cessez-le-feu à compter de minuit lundi

La Thaïlande et le Cambodge ont convenu d'un cessez-le-feu à compter de minuit lundi, ont annoncé les dirigeants des deux pays, après que le conflit le plus meurtrier entre leurs nations depuis plus de dix ans a fait au moins 38 morts et déplacé des centaines de milliers de civils.

Le Premier ministre par intérim thaïlandais, Phumtham Wechayachai, et le Premier ministre cambodgien, Hun Manet, se sont rencontrés à Putrajaya, en Malaisie, dans le cadre de discussions organisées par des responsables malaisiens et américains.

Ils se sont serré la main après s'être entretenus en personne pour la première fois depuis le début des combats il y a cinq jours le long de la frontière contestée. Depuis jeudi dernier, les deux pays se livrent à des attaques, parfois accompagnées de frappes aériennes et de tirs de roquettes.