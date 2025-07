Conférence sur la solution à deux Etats : trouver un chemin pour sortir du conflit israélo-palestinien

« Ce n'est pas une conférence de paix », a déclaré Bob Rae, ambassadeur du Canada auprès de l'ONU, à ONU Info avant l'événement, mandaté par l'Assemblée générale, où son pays jouera un rôle de premier plan.

« C'est une façon de maintenir le débat et de dépasser les points de friction pour trouver des solutions. Nous espérons qu'il y aura une certaine écoute et que nous tirerons des enseignements de ce que nous entendrons ».

La prudence de M. Rae reflète le niveau élevé d'incertitude et d'inquiétude entourant la solution à deux États. Israël et son soutien, les États-Unis, ne participent pas à la conférence.

Nations Unies L'ambassadeur Bob Rae du Canada, Président du Conseil économique et social des Nations Unies.

Dans un discours prononcé devant le Conseil de sécurité en avril, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a averti que le processus « risquait de disparaître complètement ». La volonté politique d'atteindre cet objectif, a-t-il dit, « semble plus lointaine que jamais ».

Cependant, lors d'un échange avec la presse le 5 juin, M. Guterres a également déclaré : « Et à ceux qui doutent de la solution à deux États, je demande : quelle est l'alternative ? S'agit-il d'une solution à un seul État où soit les Palestiniens sont expulsés, soit ils seront contraints de vivre sur leurs terres sans droits ? »

Le chef de l'ONU a rappelé qu'il était « du devoir de la communauté internationale de maintenir la solution à deux États en vie et de concrétiser les conditions pour qu'elle se concrétise ».

L'ambassadeur du Canada a déclaré que, même si les organisateurs de l'événement continuent d'exhorter Israël et la Palestine à s'impliquer dans la conférence, ils comprennent la situation difficile dans laquelle ils se trouvent tous deux.

« De nombreux citoyens [israéliens] sont toujours retenus en otages par le Hamas. Ils ont subi cette terrible attaque, la pire attaque contre la population juive au monde depuis 1940. Et nous devons maintenant faire face aux conséquences de la guerre à Gaza, qui est extrêmement traumatisante pour les Palestiniens et pour de nombreux membres de la communauté arabe ».

Faire la différence sur le terrain

La conférence, qui se déroule dans la salle du Conseil de tutelle, au siège de l'ONU à New York, a été convoquée suite à l'adoption d'une résolution de l'Assemblée générale en 2024. Dans une note conceptuelle publiée en amont de l'événement, les deux pays co-organisateurs de la conférence, la France et l'Arabie saoudite, ont déclaré que le consensus international sur la solution à deux États « bénéficie toujours d'un soutien quasi universel » et qu'elle constitue « clairement le seul moyen de satisfaire les aspirations légitimes, conformément au droit international, des Israéliens et des Palestiniens… et de créer les conditions de la paix et de la stabilité régionales ».

Rappelant l'échec des efforts précédents pour instaurer la paix, la déclaration affirme que « l'objectif de cette conférence internationale ne serait pas de 'raviver' ou de 'relancer' un nouveau processus sans fin, mais de mettre en œuvre, une fois pour toutes, la solution à deux États ».

Lors d'une réunion préparatoire à la conférence, qui s'est tenue à l'ONU en mai, Anne-Claire Legendre, conseillère du président français Emmanuel Macron pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, a déclaré que « la perspective d'un État palestinien doit être préservée. Des mesures irréversibles et concrètes pour sa mise en œuvre sont nécessaires », et a appelé à un cessez-le-feu durable à Gaza, à un afflux immédiat d'aide humanitaire et à la libération des otages.

Son homologue, Manal bint Hassan Radwan, cheffe de l'équipe de négociation saoudienne, a ajouté que les efforts visant à mettre fin aux combats et à obtenir la libération des otages et des détenus doivent être « ancrés dans un plan politique crédible et irréversible qui s'attaque aux causes profondes du conflit et offre une véritable voie vers la paix, la dignité et la sécurité mutuelle ».

« Il est nécessaire de poser les bases d'une solution politique plus large. Il ne s'agit pas simplement d'annoncer un cessez-le-feu qui résoudra le problème. Comment reconstruire Gaza ? Comment changer sa gouvernance ? Comment aborder la question de la Cisjordanie ? Comment gérer les problèmes qui ont longtemps été source de désaccords entre les parties ? N'oublions pas qu'une négociation fructueuse a eu lieu, fondée sur les accords d'Oslo de 1993, et que depuis, peu d'accords concrets ont été conclus. Nous devons trouver un moyen de créer un cadre propice à de véritables discussions ».

Qu'est-ce que la solution à deux États ?