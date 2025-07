Gaza : l’ONU salue l’annonce par Israël de « pauses humanitaires » mais appelle toujours au cessez-le-feu

L’armée israélienne a annoncé une « pause tactique » dans ses opérations militaires tous les jours de 10 heures à 20 heures à Al-Mawasi, Deir Al-Balah et dans la ville de Gaza avec pour objectif d’accroître l’aide humanitaire entrant dans l’enclave palestinienne. Des itinéraires permanents pour les convois de l'ONU seront également créés. Israël a déjà annoncé des pauses tactiques similaires par le passé, avec des résultats mitigés. Les agences humanitaires l'accusent d'être responsable de la situation après avoir d'abord bloqué, puis restreint, les livraisons d'aide à Gaza pendant des mois.

Dans un message sur le réseau social X, le chef des affaires humanitaires de l’ONU, Tom Fletcher, se félicite de « l'annonce de pauses humanitaires à Gaza pour permettre l'acheminement de notre aide ». « Nous sommes en contact avec nos équipes sur le terrain qui feront tout leur possible pour atteindre le plus grand nombre possible de personnes affamées dans ce laps de temps », a-t-il ajouté.

UN News Des Palestiniens du nord de Gaza attendent de recevoir de l'aide alimentaire à l'arrivée des camions humanitaires

Couloirs humanitaires

Dans une déclaration à la presse, le Programme alimentaire mondial (PAM) salue « la volonté d'Israël de mettre en œuvre des pauses humanitaires et la création de couloirs humanitaires afin de faciliter la circulation en toute sécurité des convois de l'ONU acheminant des vivres d'urgence et d'autres aides à la population de Gaza ».

Tweet URL

L'agence onusienne déclare disposer de suffisamment de nourriture dans la région, ou en route vers celle-ci, pour nourrir l'ensemble de la population de Gaza de 2,1 millions de personnes pendant près de trois mois.

Le PAM espère que ces nouveaux engagements d’Israël s’ajoutant à des assurances antérieures visant à améliorer les conditions d'intervention « permettront d'acheminer rapidement l'aide alimentaire nécessaire aux personnes affamées ».

Les équipes du PAM ont acheminé 350 camions d'aide alimentaire à Gaza la semaine dernière dans des conditions extrêmement difficiles qui ont exposé les civils et les travailleurs humanitaires à des risques considérables, a rappelé l’agence. Cela représente un peu plus de la moitié du nombre de convois que le PAM a demandé l'autorisation d'envoyer.

Faim et malnutrition

Depuis la réouverture des points de passage frontaliers le 21 mai, le PAM a acheminé 22.000 tonnes d'aide alimentaire à Gaza, mais plus de 62.000 tonnes d'aide alimentaire sont nécessaires chaque mois pour couvrir l'ensemble des 2,1 millions d'habitants.

« L'aide alimentaire est le seul véritable moyen de se nourrir pour la plupart des habitants de Gaza. Un tiers de la population ne mange pas pendant des jours. Quelque 470.000 personnes souffrent de conditions proches de la famine », a déclaré le PAM, ajoutant que 90.000 femmes et enfants ont besoin d'un traitement nutritionnel d'urgence.

« Des personnes meurent faute d'aide humanitaire. Un cessez-le-feu convenu est le seul moyen pour que l'aide humanitaire parvienne à l'ensemble de la population civile de Gaza avec des approvisionnements alimentaires essentiels de manière constante, prévisible, ordonnée et sûre, où qu'elle se trouve dans la bande de Gaza », conclut l'agence onusienne.

Les enfants pris au piège

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) a également salué l'annonce faite par Israël.

« Depuis l'effondrement du cessez-le-feu en mars, les enfants sont pris au piège d'un cauchemar et privés des ressources essentielles à leur survie. Ils souffrent de la faim, sont traumatisés et n'ont aucun endroit sûr où se réfugier », a noté l’agence onusienne dans un message sur X. « C'est l'occasion de commencer à inverser cette catastrophe et de sauver des vies ».

L’Unicef a rappelé qu’elle n'a jamais cessé ses interventions. « Mais nous pouvons faire beaucoup plus si des couloirs humanitaires supplémentaires sont créés pour faciliter la circulation de nos convois, ainsi que celle des camions commerciaux, qui sont essentiels ».