Escalade du bilan humain en Ukraine en raison des attaques aériennes incessantes

« Aucun endroit n'est sûr en Ukraine », a déclaré Miroslav Jenča, Sous-Secrétaire général pour l'Europe au Département des affaires politiques des Nations Unies.

Citant les chiffres du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH), il a indiqué que le nombre de victimes civiles avait atteint en juin son plus haut niveau en trois ans, avec 6.754 civils tués ou blessés au cours du seul premier semestre 2025.

UN Photo/Manuel Elias Joyce Msuya, Coordonnatrice adjointe des secours d'urgence des Nations Unies, informe le Conseil de sécurité de la situation en Ukraine.

Les forces russes ont lancé plus de 5.000 munitions à longue portée contre l'Ukraine depuis le début du mois de juillet, dont un nombre record de 728 drones en une seule journée. De grandes villes comme Kyïv et Odessa ont été touchées par des essaims de missiles et de drones.

La Sous-Secrétaire générale aux affaires humanitaires, Joyce Msuya, a fait écho à ces propos, affirmant qu'« il n'y a plus d'endroit sûr en Ukraine », l'utilisation d'armes explosives dans des zones peuplées ayant laissé les villes sous le choc.

Un centre de réadaptation pour personnes handicapées à Kharkiv, des maternités, des écoles et des infrastructures énergétiques ont tous été la cible de tirs ces dernières semaines.

Détérioration de la situation humanitaire

L'impact humanitaire s'aggrave fortement, a-t-elle poursuivi.

« Près de 13 millions de personnes ont besoin d'aide, mais les financements limités ne nous permettent d'atteindre qu'une fraction d'entre elles », a averti Mme Msuya. À ce jour, seuls 34 % des 2,6 milliards de dollars nécessaires à l'aide humanitaire de cette année ont été reçus.

La crise des déplacements de population en Ukraine continue également de s'aggraver. Plus de 3,7 millions de personnes restent déplacées à l'intérieur du pays, tandis que près de six millions sont réfugiées à l'étranger. Plus de 26.000 personnes se sont récemment enregistrées dans des centres de transit depuis le seul mois d'avril.

Frappes en Russie

Les hauts responsables de l'ONU ont également exprimé leur inquiétude face aux pertes civiles signalées suite aux frappes de drones ukrainiens en Russie, notamment à Belgorod, Koursk et Moscou.

Bien que l'ONU n'ait pas pu vérifier ces incidents de manière indépendante, M. Jenča a réitéré que « le droit international interdit clairement les attaques contre les civils et les infrastructures civiles ». « Nous condamnons fermement toutes ces attaques, où qu'elles se produisent ».

UN Photo/Manuel Elias Miroslav Jenča (à l’écran), Sous-Secrétaire général pour l’Europe, l’Asie centrale et les Amériques au Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix, informe le Conseil de sécurité de la situation en Ukraine.

Inquiétudes concernant la sécurité nucléaire

Les attaques à proximité des installations nucléaires ukrainiennes ont encore davantage alarmé l'ONU.

Plus tôt ce mois-ci, des frappes de drones ont touché Enerhodar, où vit le personnel de la centrale nucléaire de Zaporijjia, et des drones ont été détectés à proximité d'autres centrales en activité.

« Tout incident nucléaire doit être évité à tout prix », a dit M. Jenča.

Nécessité d'un élan politique

Alors que certains mouvements diplomatiques se poursuivent – notamment les récents échanges de prisonniers et les négociations à Istanbul – les responsables de l'ONU ont appelé à une volonté politique accrue en faveur d'un cessez-le-feu.

« Le bilan humain déchirant et croissant des près de trois ans et demi de guerre souligne l'urgence d'un cessez-le-feu complet, immédiat et inconditionnel comme première étape vers une paix juste et durable », a déclaré M. Jenča.