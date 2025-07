RDC : l’ONU condamne la résurgence des violences en Ituri et au Nord-Kivu

Dans un communiqué de presse publié mercredi, elle déplore aussi les récentes attaques du groupe armé Convention pour la révolution populaire (CRP) contre les positions des forces armées congolaises (FARDC) dans le territoire de Djugu (Ituri).

La MONUSCO dénonce également les attaques répétées et meurtrières menées par le groupe armé Forces démocratiques alliées (ADF), qui ont causé la mort de 82 civils dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu. La Mission est particulièrement consternée par les attaques survenues entre le 8 et le 9 juillet, menées par les ADF au nord-ouest d’Eringeti (territoire d’Irumu), dans la province de l’Ituri, en représailles aux opérations conjointes des forces armées congolaises et ougandaises contre le groupe armé dans la zone, avec un bilan d’au moins 47 civils tués.

Déposer les armes

La Mission réitère l’appel du Secrétaire général de l’ONU aux groupes armés étrangers à déposer les armes sans conditions et à retourner dans leurs pays d’origine.

La MONUSCO condamne aussi les attaques contre les populations civiles survenues le 21 juillet en territoire de Djugu, ainsi que les actes de pillage et de profanation de la paroisse catholique de Lopa, attribués au groupe armé Coopérative pour le développement du Congo (CODECO). Elle rappelle que les attaques visant les lieux de culte, les écoles, les centres de santé et les hôpitaux constituent de graves violations du droit international humanitaire et des droits humains.

« Les auteurs de ces violences, quels qu’ils soient et quelles que soient leurs motivations, devront répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Nous appelons les groupes armés signataires des accords de paix d’Aru II en Ituri à respecter pleinement leurs engagements, notamment en observant sans délai la cessation des hostilités et à privilégier les canaux pacifiques de résolution des conflits », a déclaré Bruno Lemarquis, Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations Unies en RDC et Chef par intérim de la MONUSCO.

« Nous exhortons également tous les autres groupes armés encore actifs dans la province à déposer les armes, conformément aux appels des autorités congolaises et de la communauté internationale », a-t-il ajouté

La MONUSCO encourage les autorités provinciales à continuer de promouvoir le dialogue entre toutes les communautés en Ituri afin d’apaiser les tensions.

La Mission déclare demeurer « pleinement mobilisée aux côtés des autorités congolaises et des communautés locales afin de faire baisser les tensions, protéger les civils et soutenir les efforts de stabilisation dans les zones affectées ».