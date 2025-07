Syrie : les violences à Souweïda et une sécheresse historique exacerbent l’insécurité alimentaire

Selon le Programme alimentaire mondiale (PAM), les récentes frappes aériennes qui ont frappé Damas et la recrudescence de la violence à Souweïda ont fortement détérioré la situation humanitaire dans ce pays du Moyen-Orient.

« Les affrontements meurtriers ont fait de nombreuses victimes, provoqué des déplacements massifs et fait craindre des pénuries de nourriture et d’eau à Souweïda, où l’accès humanitaire reste limité », a détaillé le PAM dans son dernier rapport, relevant que l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle est essentielle pour « une stabilité et une reprise durables en Syrie ».

Insécurité alimentaire sévère

Entre le 20 et le 22 juillet, des affrontements sporadiques ont été signalés malgré la trêve convenue dans le gouvernorat de Souweïda et les zones environnantes, avec des rapports d’attaques de drones et de mortiers, de surveillance aérienne et d’affrontements au sol qui ont contribué à blesser et à déplacer des civils.

Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), au moins 145.000 personnes ont été déplacées dans le sud de la Syrie et vers les gouvernorats de Deraa et du Damas rural, la majorité d’entre elles ayant été déplacées principalement dans le gouvernorat de Souweïda.

Cette dernière vague de déplacement intervient alors que plus de 2 millions de personnes - 1,47 million de déplacés internes et 600.000 réfugiés - sont retournées dans leur région d’origine depuis le 27 novembre 2024. Selon le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR), jusqu’à 3,5 millions de personnes devraient retourner en Syrie d’ici la fin de l’année 2025, après la chute du régime Assad.

Pourtant sur le terrain, la situation est toujours préoccupante. Plus de la moitié de la population (23,7 millions) est en situation d’insécurité alimentaire. Parmi elles, près de 3 millions de personnes devraient être en situation d’insécurité alimentaire sévère, selon le PAM.

UNOCHA/ Ali Haj Suleiman Des incendies ont ravagé de vastes étendues de forêts et de terres agricoles dans 60 communautés du nord de la région rurale de Lattaquié.

La pire sécheresse depuis 1989

Dans le même temps, des incendies de forêt dévastateurs ont ravagé le nord de la région rurale de Lattaquié et se sont étendus jusqu’à Hama et Idlib depuis le début du mois de juillet, détruisant plus de 15.000 hectares de terres agricoles et de cultures.

La perte de ces sources de revenus essentielles pour les familles locales menace gravement les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire de la population. Les agriculteurs ont perdu leurs moyens de subsistance et leurs récoltes, aggravant l’insécurité alimentaire dans des communautés déjà vulnérables.

Ces incendies surviennent alors que la Syrie traverse « sa pire sécheresse » depuis 1989. Jusqu’à 75 % de sa récolte de blé, soit environ 2,7 millions de tonnes, risque d’être perdue. « Cette quantité de blé aurait pu nourrir environ 16 millions de personnes pendant un an, ce qui ne fait qu’aggraver la situation déjà critique de la sécurité alimentaire », a souligné le PAM.

Besoin de 50 millions de dollars

Pour l’ONU, une aide humanitaire immédiate et des efforts coordonnés de redressement à long terme sont nécessaires de toute urgence pour soutenir ces communautés et les aider à se remettre sur pied.

Or la capacité des agences humanitaires à répondre aux crises qui se chevauchent en Syrie a été considérablement limitée par l’augmentation des besoins humanitaires, conjuguée à des contraintes d’accès et à des déficits de financement.

Selon le PAM, 100 millions de dollarssont nécessaires pour mettre en œuvre toutes les activités au cours des six prochains mois. L’agence a surtout besoin rapidement de 50 millions d’ici le mois d’août pour éviter une rupture d’approvisionnement en septembre.