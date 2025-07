Haiti : l’escalade de la violence dans l’Artibonite entraîne de nouveaux déplacements et aggrave la crise humanitaire

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a signalé que près de 15.000 personnes ont fui les attaques armées de la semaine dernière dans les communes de Dessalines et de Verrettes. La plupart d'entre elles ont trouvé refuge à Poste Pierrot, un quartier reculé de Dessalines, où elles sont hébergées par des familles locales.

« Comme vous pouvez l'imaginer, cela accentue la pression sur des communautés déjà vulnérables », a observé le porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, lors d’un point de presse mardi.

Ailleurs dans le département de l'Artibonite, la situation sécuritaire s’est dégradée dans la commune de L'Estère. Des affrontements y ont éclaté entre des gangs et des groupes d'autodéfense locaux samedi 19 juillet, provoquant de nouveaux déplacements et des dommages aux biens civils.

Ces événements font suite à une série d'offensives coordonnées menées par des gangs entre le 14 et le 17 juillet dans plusieurs endroits de l'Artibonite, notamment à Liancourt, Jean Denis, Désarmes, Montrouis et Grande-Saline. Outre des victimes, les premiers rapports indiquent que des habitations et des véhicules ont été détruits.

« Les familles déplacées ont un besoin urgent de produits d'hygiène, de nourriture, d'abris d'urgence, d'assistance médicale et d'autres articles essentiels. Cependant, l’OCHA alerte sur le fait que l'insécurité persistante continue de restreindre considérablement l'accès humanitaire, rendant difficile l'accès aux communautés les plus touchées », a dit M. Dujarric.

1,3 million de personnes déplacées

Les nouveaux déplacements s'ajoutent à une situation déjà désastreuse à l'échelle nationale. Près de 1,3 million de personnes sont déplacées – le nombre le plus élevé jamais enregistré en Haïti en raison de la violence et de l'insécurité et la crise humanitaire ne fait que s’approfondir.

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et ses partenaires ont examiné plus de 217.000 enfants pour des raisons de malnutrition aiguë depuis le début de l'année, et plus de 21.500 enfants ont été admis pour traitement de malnutrition aiguë sévère. Cela représente environ 17 % des près de 129.000 enfants qui, selon les estimations, auront besoin de soins vitaux cette année.

« Nos collègues humanitaires alertent également sur le fait que l'insécurité continue de limiter la réponse humanitaire, entraînant des difficultés d'accès, des pénuries d'approvisionnement et la fermeture d'établissements de santé », a déclaré le porte-parole du Secrétaire général mercredi.

Selon une récente analyse, quelque 5,7 millions de personnes étaient confrontées à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë entre mars et juin de cette année. Cela représente plus de la moitié de la population haïtienne.

Urgence éducative

Au-delà de la crise nutritionnelle, les enfants haïtiens sont également confrontés à une urgence éducative. À la mi-juillet, plus de 1.600 écoles restaient fermées en Haïti, soit une augmentation de plus des deux tiers par rapport au début de l'année.

Sans accès à l'éducation, les enfants sont plus vulnérables à l'exploitation et au recrutement par des gangs. L'UNICEF a offert des possibilités d'apprentissage à plus de 16.000 enfants, y compris des enfants déplacés dans des espaces d'apprentissage temporaires. L'agence a également apporté un soutien psychosocial et en santé mentale à plus de 100.000 enfants.

« Cependant, cela ne représente qu'une fraction des besoins en Haïti », a dit M. Dujarric.

« L’OCHA réitère l'urgence d'intensifier l'aide humanitaire et la protection des familles déplacées dans l'Artibonite et dans tout le pays. Nous continuons de collaborer avec nos partenaires et les autorités pour améliorer l'accès, mobiliser des fonds supplémentaires – indispensables – et garantir que l'aide humanitaire parvienne aux personnes les plus démunies, malgré un environnement opérationnel de plus en plus contraint », a-t-il ajouté.

Mais le manque de financement limite considérablement la capacité de l’ONU et de ses partenaires à faire face à la crise. Alors que plus de la moitié de l'année est écoulée, moins de 9 % des 908 millions de dollars nécessaires à la réponse humanitaire dans ce pays ont été reçus.