Le Soudan du Sud en déroute alimentaire : 7,7 millions de personnes menacées

Au début du mois, l'agence onusienne a commencé à larguer des vivres d'urgence dans l'État du Haut-Nil après que la recrudescence des affrontements a contraint des familles à quitter leurs foyers et poussé des communautés au bord de la famine.

Lutter contre la faim

À l'échelle nationale, la situation est tout aussi alarmante, la moitié de la population du pays – soit plus de 7,7 millions de personnes – sont officiellement classée en situation d'insécurité alimentaire par la plateforme IPC, partenaire de l’ONU. Parmi elles, plus de 83.000 sont confrontées à une insécurité alimentaire « catastrophique ».

« L'ampleur des souffrances ici ne fait pas la une des journaux, mais des millions de mères, de pères et d'enfants passent chaque jour à lutter contre la faim pour survivre », a déclaré le directeur exécutif adjoint du PAM, Carl Skau, à l’issue d'une visite dans le pays la semaine dernière.

Les zones les plus touchées comprennent l'État du Haut-Nil, où les combats ont déplacé des milliers de personnes et l'accès à l'aide humanitaire est limité. Deux comtés risquent de basculer dans la famine : Nasir et Ulang.

Les conflits alimentent la faim

Le Soudan du Sud, le plus jeune pays du monde, a obtenu son indépendance en 2011. Cela a été suivi par une guerre civile brutale et dévastatrice qui a pris fin en 2018 grâce à un accord de paix entre rivaux politiques qui a largement tenu.

Cependant, les récentes tensions politiques et la recrudescence des attaques violentes, en particulier dans l'État du Haut-Nil, menacent de rompre l'accord de paix et de replonger le pays dans le conflit.

La crise humanitaire d'urgence a été exacerbée par la guerre dans le Soudan voisin.

Depuis avril 2023, près de 1,2 million de personnes ont traversé la frontière pour se réfugier au Soudan du Sud, beaucoup d'entre elles souffrant de la faim, traumatisées et sans soutien. Le PAM a déclaré que 2,3 millions d'enfants à travers le pays sont désormais menacés de malnutrition.

Des progrès cruciaux mais fragiles

Malgré ces difficultés, l'agence des Nations Unies a fourni une aide alimentaire d'urgence à plus de deux millions de personnes cette année.

Dans le comté d'Uror, dans l'État de Jonglei, où l'accès a été constant, toutes les poches de famine catastrophiques connues ont été éliminées. En outre, dix comtés où le conflit s'est apaisé ont vu leurs récoltes s'améliorer et leur sécurité alimentaire se renforcer, les populations ayant pu retourner sur leurs terres.

Acheminer l’aide par air, par terre et par mer

Pour atteindre les populations des zones les plus touchées et les plus reculées, le PAM a procédé à des largages aériens, livrant 430 tonnes de nourriture à 40.000 personnes dans le Grand Nil supérieur.

Les convois fluviaux ont repris, car ils constituent le moyen le plus efficace de transporter l'aide dans un pays où les infrastructures sont limitées. Ils ont notamment acheminé, le 16 juillet dernier, 1.380 tonnes de nourriture et de fournitures de secours.

Le service aérien humanitaire du PAM continue également d'assurer des vols vers sept destinations dans le Haut-Nil.

Dans le même temps, une épidémie de choléra dans le Haut-Nil a exercé une pression supplémentaire sur l'aide humanitaire. Depuis mars, le groupe logistique du PAM a acheminé par avion 109 tonnes de fournitures liées au choléra vers les zones touchées dans les États du Haut-Nil et de l'Unité.

Cependant, l'agence onusienne a déclaré qu'elle ne pouvait venir en aide qu'à 2,5 millions de personnes, actuellement, souvent avec seulement la moitié des rations. Sans un apport urgent de 274 millions de dollars, des coupes plus importantes dans l'aide commenceront dès septembre.

« Le PAM dispose des outils et des capacités nécessaires pour agir », a déclaré M. Skau. « Mais sans financement et sans paix, nous avons les mains liées ».