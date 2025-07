Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce mardi pour un débat public de haut niveau sur le thème « Promouvoir la paix et la sécurité internationales par le multilatéralisme et le règlement pacifique des différends ». Ce débat est présidé par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Pakistan, Mohammad Ishaq Dar. ONU Info, en coordination avec la Section de la couverture des réunions de l'ONU, vous informe en direct.