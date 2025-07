À l’ONU, Nelson Mandela célébré comme un devoir de mémoire – et d’action

À cette occasion, le Secrétaire général, António Guterres, a remis le Prix Mandela 2025 à deux personnalités engagées contre la pauvreté et les inégalités.

« Il a supporté le poids brutal de l’oppression, et il en est sorti non pas avec un esprit de vengeance et de division, mais avec une vision de réconciliation, de paix et d’unité », a rappelé M. Guterres dans un discours. « Aujourd’hui, l’héritage de Madiba est devenu notre responsabilité. Nous devons poursuivre son engagement pour la paix, la justice et la dignité humaine ».

Le prestigieux prix onusien a été attribué cette année à Brenda Reynolds, travailleuse sociale canadienne d’origine autochtone, et à Kennedy Odede, militant kényan ayant grandi dans l’un des plus grands bidonvilles d’Afrique. Deux trajectoires marquées par la résilience, l’engagement collectif et la volonté de transformer la souffrance en levier d’action.

UN Photo/Eskinder Debebe Brenda Reynolds, lauréate du prix Nelson Mandela, s'exprime dans la salle de l'Assemblée générale des Nations Unies, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale en l'honneur de Nelson Mandela.

Brenda Reynolds : porter la voix des survivants

Brenda Reynolds, membre de la nation crie Saulteaux de Fishing Lake, au Canada, milite depuis des décennies pour les droits des peuples autochtones, la santé mentale et une prise en charge respectueuse des traumatismes.

Dans un discours empreint de gravité, elle a souligné les parallèles entre les histoires de violences et de discriminations vécues dans son pays et celles de l’Afrique du Sud. « Nos deux pays ont connu des politiques gouvernementales qui visaient à nous dénaturer, à nous opprimer, à bafouer nos droits fondamentaux », a-t-elle déclaré.

En 1988, elle se tient aux côtés de 17 adolescentes ayant dénoncé des agressions sexuelles dans un pensionnat de la Saskatchewan – la première affaire de ce type au Canada. « Ces accusations ont ouvert la voie à d’autres témoignages de survivants à travers le pays. Elles ont abouti à la plus vaste action collective de l’histoire canadienne », a-t-elle expliqué, en référence à l’accord conclu en 2006 entre le gouvernement canadien et les communautés autochtones du pays pour résoudre les réclamations des anciens élèves des pensionnats autochtones au Canada.

Brenda Reynolds jouera ensuite un rôle-clé dans la Commission vérité et réconciliation du Canada, et contribuera à la mise en place d’un programme national de soutien psychologique pour les anciens élèves de ces institutions.

UN Photo/Eskinder Debebe Le Secrétaire général, António Guterres (à gauche) et le lauréat du prix Nelson Mandela, Kennedy Odede du Kenya, lors de la réunion informelle sur la célébration de la Journée internationale en l'honneur de Nelson Mandela.

Kennedy Odede : de Kibera à la scène mondiale

À dix ans, Kennedy Odede fuit les violences familiales et rejoint les enfants des rues de Nairobi. Il vole une mangue pour survivre. La foule s’apprête à le lyncher, quand un inconnu s’interpose. « Dans ce geste de grâce, j’ai compris que la bonté pouvait rompre les cercles de violence », a-t-il confié lors de la remise du prix.

Avec les quelques shillings gagnés dans une usine, il achète un ballon de football.

« Ce ballon n’était pas un simple jeu : c’était un outil d’organisation, le point de départ d’un lien collectif », raconte-t-il.

De cette première initiative naît Shining Hope for Communities (SHOFCO), un vaste mouvement de solidarité devenu la plus grande organisation communautaire du Kenya. Aujourd’hui, SHOFCO soutient des groupes locaux et fournit des services essentiels à plus de quatre millions de personnes.

Élu parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde par Time Magazine en 2024 et auteur à succès, Kennedy Odede reste fidèle à ses racines.

« À SHOFCO, nous avons appris de Mandela que le leadership n’est pas un privilège réservé à ceux qui naissent au pouvoir, mais qu’il appartient à toute personne prête à servir et à puiser en elle-même ».