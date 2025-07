Chypre : le chef de l’ONU salue des « discussions constructives » à New York

À l’issue d’une réunion organisée au siège de l’ONU, à New York, avec Nikos Christodoulides, le leader chypriote grec, et Ersin Tatar, le leader chypriote turque, M. Guterres a fait état de « discussions constructives » et d’un « engagement à poursuivre le dialogue ».

Six initiatives de confiance avaient été convenues en mars. Quatre d’entre elles ont déjà été réalisées, selon le Secrétaire général. Il s’agit de la création d’un comité technique sur la jeunesse, d’initiatives conjointes sur l’environnement et le climat, de la restauration de cimetières et d’un accord sur le déminage, en passe d’être finalisé.

Deux autres mesures font encore l’objet de discussions : l’ouverture de quatre nouveaux points de passage entre les deux parties de l’île, et un projet d’énergie solaire dans la zone tampon sous l’égide de l’ONU.

Nouvelles initiatives

Au-delà des engagements initiaux, les deux parties ont également convenu de lancer de nouvelles initiatives de coopération. Elles portent notamment sur la mise en place d’un organe consultatif pour renforcer la participation de la société civile, des échanges d’objets culturels, une amélioration du suivi de la qualité de l’air, et la lutte contre la pollution des microplastiques.

« Il est essentiel de mettre en œuvre ces initiatives — toutes — dans les meilleurs délais, pour le bien de l’ensemble des Chypriotes », a insisté M. Guterres, appelant à transformer ces gestes de confiance en dynamique politique.

Le chef de l’ONU a également confirmé qu’il retrouverait les deux responsables en septembre, à l’occasion du débat annuel de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies. Une autre réunion informelle, dans le même format, est prévue avant la fin de l’année.

Un processus toujours enlisé

Chypre demeure divisée depuis 1974. Depuis plusieurs années, les tentatives de relance des négociations officielles se heurtent à l’absence de terrain d’entente entre les deux parties.

L’ONU, qui maintient sur place une force de maintien de la paix depuis 1964, poursuit ses efforts pour favoriser le dialogue. En l’absence de pourparlers formels, ces rencontres informelles visent à préserver les canaux de communication et à encourager des coopérations concrètes.

« La route est encore longue », a reconnu M. Guterres, tout en soulignant que « ces étapes témoignent d’un engagement à poursuivre le dialogue et à travailler à des initiatives bénéfiques pour l’ensemble de la population ».