Guerre au Soudan : l'Unicef condamne des attaques qui ont coûté la vie à 35 enfants

Au moins 24 garçons, 11 filles et deux femmes enceintes figureraient parmi les victimes de ces violences, qui se sont produites ce week-end dans des communautés situées autour de la ville de Bara, notamment dans les villages de Shag Alnom et Hilat Hamid.

L'UNICEF craint que le nombre d'enfants victimes n'augmente encore, car des dizaines d'autres ont été blessés et beaucoup sont toujours portés disparus.

« Un mépris total pour la vie humaine »

« Ces attaques sont scandaleuses », a déclaré la Directrice executive Catherine Russell dans un communiqué publié mardi.

« Elles représentent une escalade terrifiante de la violence et un mépris total pour la vie humaine, le droit international humanitaire et les principes les plus fondamentaux de l'humanité. »

Anciens alliés devenus rivaux, les Forces armées soudanaises (SAF) et les Forces de soutien rapide (RSF), une milice paramilitaire, se disputent le contrôle du pays depuis avril 2023. Les combats se sont récemment intensifiés dans la région du Kordofan, qui comprend trois États.

Mettre fin à la violence dès maintenant

« L'UNICEF condamne ces attaques avec la plus grande fermeté », a déclaré Mme Russell.

Elle a appelé toutes les parties à mettre fin immédiatement à la violence et à respecter leurs obligations en vertu du droit international, y compris le droit international humanitaire, ainsi que les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution.

La cheffe de l'UNICEF a souligné que les civils – en particulier les enfants – ne doivent jamais être pris pour cible. En outre, toutes les violations présumées doivent faire l'objet d'enquêtes indépendantes et leurs auteurs doivent être traduits en justice.

« L'impunité ne peut être tolérée pour les violations du droit international, en particulier lorsque la vie d'enfants est en jeu », a-t-elle déclaré.

Mme Russell a présenté les condoléances les plus sincères de l'agence aux familles des victimes et à toutes les personnes touchées par ces violences odieuses.

« Aucun enfant ne devrait jamais subir de telles horreurs », a-t-elle déclaré. « La violence à l'encontre des enfants est inadmissible et doit cesser immédiatement. »