En Syrie, l’escalade meurtrière ravive les tensions régionales : l’ONU appelle au calme

Le Secrétaire général, António Guterres, s’est dit profondément préoccupé par la poursuite des violences, qui auraient déjà coûté la vie à des centaines de personnes, en majorité civiles, et provoqué des déplacements massifs de population.

Souweïda, province frontalière de la Jordanie et d’Israël, constitue le cœur historique de la minorité druze syrienne. Selon la presse, dimanche, une agression contre un habitant, attribuée à des membres d’une tribu bédouine, a déclenché une flambée de violences.

Le déploiement de troupes par le président syrien par intérim Ahmed Al-Charaa – l’ancien chef rebelle islamiste ayant renversé Bachar al-Assad, en décembre dernier – aurait été interprété par certains groupes locaux comme une tentative d’intimidation plutôt que de médiation. Les combats ont repris mercredi malgré une trêve annoncée la veille, aggravant une situation humanitaire déjà critique : coupures d’électricité, pénurie de médicaments et habitants retranchés chez eux.

Frappes israéliennes au cœur de Damas

Dans ce climat de tensions extrêmes, Israël a mené dans la nuit de mardi à mercredi plusieurs frappes aériennes sur la capitale syrienne, qui auraient fait dégâts matériels importants et au moins un mort civil.

L’armée israélienne a justifié ces attaques par la nécessité de protéger la population druze et d’empêcher tout déploiement de forces hostiles à proximité de ses frontières.

L’ONU appelle à la désescalade

Dans un communiqué transmis à la presse, le porte-parole du Secrétaire général a condamné fermement les violences perpétrées contre les civils à Souweïda, notamment les exécutions sommaires et les actes alimentant les divisions communautaires.

M. Guterres a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et appelé à des mesures urgentes pour ramener le calme et permettre l’acheminement de l’aide humanitaire.

Il a également pris acte de la promesse faite par la présidence syrienne d’enquêter sur les exactions commises et a insisté sur la nécessité d’un processus transparent et crédible.

Par ailleurs, le haut responsable a dénoncé les frappes israéliennes menées à Damas, à Deraa et dans la région du Golan, ainsi que le redéploiement de troupes signalé dans cette dernière zone, appelant au respect de l’accord de désengagement de 1974 et de la souveraineté de la Syrie.

L’ONU mobilisée sur le terrain

Lors de son point de presse quotidien, le porte-parole du Secrétaire général a précisé que l’Envoyé spécial pour la Syrie, Geir Pedersen, multipliait les échanges avec les parties concernées, tandis que sa suppléante, Najat Rochdi, étaient présente à Damas et engagée dans des discussions actives avec les autorités.

Sur le terrain, la situation humanitaire ne cesse de se dégrader. L’ONU et ses partenaires font état de déplacements massifs, de destructions affectant les réseaux d’eau, d’électricité et de télécommunications, et d’un accès extrêmement limité aux zones touchées en raison de l’insécurité et de routes fermées.

Les civils ne parviennent pas à rejoindre les centres d’accueil prévus. Les hôpitaux de Souweïda et du gouvernorat voisin de Deraa, déjà saturés, peinent à prendre en charge les blessés. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a expédié du matériel médical d’urgence à Deraa, mais les livraisons vers Souweïda restent suspendues, faute de conditions de sécurité suffisantes.

Adam Abdelmoula, coordonnateur résident et humanitaire de l’ONU en Syrie, a annoncé l’envoi prochain d’une mission d’évaluation et d’assistance à Souweïda dès que la situation le permettra, en coordination avec les autorités locales.