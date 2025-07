À Gaza, des enfants meurent par manque de soins médicaux, alerte l’ONU

Mercredi, l’agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a tiré la sonnette d’alarme sur l’état des hôpitaux gazaouis, affirmant que ses équipes médicales ne sont plus en mesure de répondre aux besoins les plus élémentaires de la population.

Tweet URL

« Des enfants meurent sous nos yeux parce que nous n’avons pas les fournitures médicales ou la nourriture nécessaire pour les soigner », a déclaré Louise Wateridge, porte-parole de l’UNRWA.

Selon l’agence onusienne, près de 60 % des fournitures médicales essentielles sont aujourd’hui en rupture de stock. Les traitements contre l’hypertension, les infections, les maladies parasitaires, les affections oculaires ou cutanées, ainsi que les antibiotiques pour adultes sont devenus inaccessibles.

Déplacements forcés vers une zone « surpeuplée »

Dans le même temps, de nouveaux ordres d’évacuation émis par l’armée israélienne ont contraint des dizaines de milliers de Palestiniens à fuir leur domicile ces derniers jours. Nombre d’entre eux ont été sommés de se diriger vers la zone côtière d’Al-Mawasi, déjà « surpeuplée » selon le bureau des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA).

Cette zone, située à proximité de Khan Younès, dans le sud de l’enclave, est largement dépourvue d’infrastructures vitales. L’OCHA rappelle qu’entre le 18 mars et le 11 avril, elle a été le théâtre de près de 20 frappes aériennes ayant visé des déplacés vivant sous tente.

Services médicaux réduits au strict minimum

À ce jour, seules six cliniques et 22 points médicaux fixes de l’UNRWA restent opérationnels dans l’enclave, auxquels s’ajoutent 22 équipes mobiles. Plus de la moitié des installations de l’agence se trouvent aujourd’hui dans des zones sous contrôle militaire israélien et sont concernées par des ordres de déplacement.

Malgré les restrictions, l’agence affirme avoir assuré plus de neuf millions de consultations médicales depuis le début de la guerre, dont environ 15.000 par jour actuellement. « Aucun autre partenaire de santé à Gaza ne peut fournir des soins de santé primaires à cette échelle », souligne Louise Wateridge, précisant que plus de 3.500 enfants souffrant de malnutrition ont été pris en charge depuis le début de l’année.

La pénurie de carburant menace l’accès à l’eau

À ces difficultés s’ajoute une crise énergétique persistante. Selon l’OCHA, les autorités israéliennes autorisent l’entrée de seulement 75.000 litres de carburant par jour ouvrable via le point de passage de Kerem Shalom – une quantité largement insuffisante pour couvrir les besoins humanitaires. Aucun carburant n’a été acheminé les vendredi et samedi précédents.

Résultat : les services d’approvisionnement en eau et d’assainissement sont en péril. Seuls deux des dix puits de l’UNRWA fonctionnent encore, tandis qu’une quarantaine de puits de moindre capacité desservent les abris de l’agence. Depuis deux mois, l’UNRWA a dû suspendre ses opérations d’eau et d’assainissement dans le nord de Gaza, privant 25.000 déplacés de tout accès à ces services de base.

Appel à un accès humanitaire sans entrave

Les obstacles à l’acheminement de l’aide humanitaire restent considérables. De nombreuses missions prévues par les agences onusiennes sont refusées ou retardées par des procédures de coordination complexes.

« L’environnement opérationnel restrictif rend de plus en plus difficile la fourniture de services humanitaires de base, notamment la nourriture, les soins de santé, les abris, l’eau, l’assainissement, la protection et l’éducation », résume l’OCHA.

Face à cette situation, les Nations unies réitèrent leur appel aux autorités israéliennes pour qu’elles garantissent un accès rapide, sûr et sans entrave à l’aide humanitaire et aux marchandises commerciales, à la hauteur des besoins, afin de « sauver des vies ».