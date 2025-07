Syrie : l’ONU appelle au calme dans le gouvernorat de Souweïda à majorité druze

Selon la presse, ces affrontements ont fait une centaine de morts, dont des civils. Israël a annoncé, lundi, être intervenu dans la région affirmant que la présence de chars des forces gouvernementales syriennes aux côtés des Bédouins pourrait constituer une menace pour l’Etat d’Israël.

Le gouvernorat de Souweïda abrite la plus importante communauté druze de Syrie, une minorité issue de l’islam présente également au Liban et en Israël. Depuis qu’il a renversé Bachar Al-Assad en décembre 2024 après près de quatorze ans de guerre civile, le nouveau régime du Président par intérim Ahmed Al-Charaa est confronté à des violences intercommunautaires.

Protéger les civils

Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, « est préoccupé par les informations faisant état d'homicides arbitraires de civils, d'incitations à la violence interconfessionnelle et de pillages de biens privés (dans le gouvernorat de Souweïda). Il condamne toute violence contre les civils, en particulier les actes qui risquent d'attiser les tensions interconfessionnelles », a déclaré son porte-parole, Stéphane Dujarric, lors d'un point de presse mardi au siège de l’ONU à New York.

« Le Secrétaire général exhorte les autorités intérimaires et les dirigeants locaux à désamorcer immédiatement la situation, à protéger les civils, à rétablir le calme et à prévenir toute nouvelle incitation à la violence » et appelle « les autorités intérimaires à enquêter de manière transparente et ouverte sur les faits et à traduire en justice les responsables de ces actes ».

Le chef de l’ONU est également « préoccupé par les frappes aériennes israéliennes sur le territoire syrien et appelle Israël à s'abstenir de toute violation de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie ».

« Le Secrétaire général souligne qu'il est impératif de soutenir une transition politique crédible, ordonnée et inclusive en Syrie », a ajouté son porte-parole.

Prévenir toute incitation à la violence

L'Envoyée spéciale adjointe de l'ONU pour la Syrie, Najat Rochdi, qui se trouve actuellement en Syrie, a également appelé à la désescalade.

Dans une déclaration publiée lundi, elle a exhorté les autorités intérimaires et les acteurs locaux à prendre des mesures immédiates pour protéger les civils, rétablir le calme et prévenir toute incitation à la violence.

Elle a souligné « l'urgente nécessité d'une véritable inclusion, d'un renforcement de la confiance et d'un dialogue constructif afin de favoriser une transition politique crédible et inclusive en Syrie, fondée sur les principes d'indépendance, de souveraineté et d'intégrité territoriale ».

La Commission d'enquête des Nations Unies sur la Syrie a aussi appelé mardi à la cessation immédiate des violences et a rappelé qu'il est de « la responsabilité du gouvernement intérimaire de garantir le respect, la protection et la réalisation des droits humains de tous ses citoyens, sans discrimination aucune ».

« Les civils qui cherchent à fuir doivent être protégés et bénéficier d'un passage sûr et d'un accès à l'aide humanitaire », a déclaré la Commission, qui s’est aussi dit inquiète des frappes aériennes israéliennes. « Toute intervention d'un État tiers risque d'élargir le conflit, d'attirer davantage d'acteurs et d'infliger des souffrances encore plus grandes au peuple syrien ».

Sur le plan humanitaire, les partenaires de l'ONU à Souweïda ont signalé que les services médicaux sont débordés et que les marchés et les services de base tels que l'électricité, l'eau et l'éducation ont été perturbés, a déclaré le porte-parole du Secrétaire général.

« Les opérations d'aide de l'ONU sont toujours suspendues dans les zones touchées, car la circulation sur les routes principales a été perturbée, mais nous nous mobilisons pour pouvoir intervenir dès que la situation le permettra », a-t-il ajouté.