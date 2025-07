Ukraine : toute négociation de paix doit tenir compte du nombre élevé de victimes civiles, selon l’ONU

Selon le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme (HCDH), toute future négociation doit se concentrer « sur une action coordonnée pour mettre fin aux attaques qui touchent les civils, assurer le retour des enfants transférés de force ou déportés, établir des couloirs humanitaires à travers la ligne de contrôle, et mettre fin aux mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre et autres détenus ».

« L’attaque armée à grande échelle de la Fédération de Russie contre l’Ukraine doit être stoppée de toute urgence et les travaux en vue d’une paix durable, conforme au droit international, doivent s’intensifier », a déclaré Liz Throssell, porte-parole du HCDH, au lendemain de l’ultimatum que le Président américain Donald Trump a adressé à son homologue russe Vladimir Poutine.

Le Haut-Commissaire Volker Türk plaide pour une paix qui garantit une reddition des comptes aux auteurs d’atteintes aux droits humains et de violations du droit international humanitaire.

© Humanitarian Mission Proliska/Jose Colon Des familles touchées par des frappes aériennes russes sur Kupiansk, en Ukraine (avril 2025).

Aucun répit pour les civils ukrainiens

Selon des rapports des médias, le Président Donald Trump a lancé lundi un ultimatum à la Russie pour qu’elle mette fin à son offensive dans les cinquante jours qui viennent. Faute de quoi, Moscou doit s’attendre à de lourdes sanctions, et Washington a promis à l’Ukraine un réarmement massif par l’intermédiaire de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN).

Sur le terrain, Moscou a revendiqué, lundi, la prise de deux villages ukrainiens dans la région orientale de Donetsk et dans l’oblast de Zaporijjia. La Russie a également poursuivi ses raids aériens sur le territoire ukrainien.

Depuis le début du mois, au moins 139 civils ont été tués et 791 blessés en Ukraine lors de vagues intenses et successives de missiles et de drones lancées par la Russie.

Le mois de « juillet n’a apporté aucun répit aux civils ukrainiens, après un mois de juin qui, selon notre suivi (…), a enregistré le nombre mensuel de morts et de blessés civils le plus élevé depuis trois ans – depuis mai 2022 – avec 232 personnes tuées et 1.343 blessées », a souligné Mme Throssell.

Des heures à s’abriter dans les sous-sols

Dans la nuit de dimanche à lundi, la Russie a attaqué le territoire ukrainien avec « près de 600 drones d’attaque de type Shahed et des drones leurres », ainsi que 26 missiles antiaériens. Deux civils ont été tués et 41 auraient été blessés.

« Les attaques intenses et soutenues utilisant des armes explosives à large rayon d’action dans des zones peuplées sont susceptibles d’avoir des effets indiscriminés et, en tant que telles, soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à leur conformité avec le droit humanitaire international », a ajouté Mme Throssell.

L’impact physique et psychologique dévastateur sur les civils des attaques répétées sur leurs zones résidentielles - dans ce conflit et dans d’autres - ne peut être appréhendé uniquement par des chiffres, indiquent les services du Haut-Commissaire Volker Türk. Les populations doivent passer des heures à s’abriter, notamment dans les sous-sols, les couloirs et les refuges disponibles tels que les stations de métro.