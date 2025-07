À Gaza, les enfants affamés sont « au bord du gouffre »

Tweet URL

De plus en plus de garçons et de filles dans l'enclave palestinienne sombrent dans la malnutrition, poussés « au bord du gouffre », selon les mots de l’agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), qui appelle Israël à lever le blocus actuel pour « mettre fin au spectre de la famine ».

« Je n’avais vu de tels cas de malnutrition que dans les manuels scolaires et les documentaires », témoigne un agent de santé de l’agence sur le réseau social X. « Aujourd’hui, je les traite en face à face ». L’UNRWA déclare disposer de milliers de camions remplis de nourriture et de fournitures médicales, actuellement bloqués par les autorités israéliennes à l’extérieur de l’enclave.

Hausse des cas de malnutrition

Dans ce contexte d’accès humanitaire limité, la situation nutritionnelle ne cesse de se détériorer. Selon l’Unicef, plus de 5.800 enfants ont été diagnostiqués comme souffrant de malnutrition au mois de juin, dont plus de 1.000 présentaient des cas sévères. Il s’agit d’une hausse pour le quatrième mois consécutif.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) note de son côté que près « d’une personne sur trois n’a pas mangé depuis des jours et davantage de personnes risquent de mourir de faim ». Depuis la fin mai, lorsque les autorités israéliennes ont commencé à autoriser des quantités limitées d’aide à entrer dans Gaza, « la plupart des camions transportant de l’aide alimentaire ont été interceptés par des civils affamés ».

Malgré cela, les équipes de l’ONU poursuivent leurs efforts pour fournir soins médicaux et aide humanitaire.

Des enfants tués en attendant de l’eau

Sur le terrain, les frappes israéliennes se sont poursuivies au cours des derniers jours, touchant des zones densément peuplées et des marchés, selon la presse. Dans le camp de réfugiés de Nuseirat, au centre de la bande de Gaza, un missile aurait visé un site de collecte d’eau, faisant près d’une dizaine de morts. Parmi eux, sept enfants qui faisaient la queue pour obtenir de l’eau potable.

Catherine Russell, directrice générale de l’Unicef, a dénoncé sur X l’« horreur » de cette attaque, qui survient quelques jours seulement après la mort de plusieurs femmes et enfants dans des circonstances similaires à Deir el-Balah, près d’un centre de distribution de produits nutritionnels.

Selon les médias, l'armée israélienne a déclaré qu'il y avait eu une « erreur technique » à Nuseirat, près du site de collecte d’eau, où la cible initialement visée aurait été un « terroriste » du Jihad islamique.

Mme Russell a appelé les autorités israéliennes à « revoir de toute urgence les règles d’engagement » et veiller à ce que le droit humanitaire international « soit pleinement respecté », notamment en ce qui concerne la protection des civils, y compris des enfants.

UN News Des enfants collectent de l'eau auprès d'un camion citerne dans un camp pour personnes déplacées à Gaza.

Une crise du carburant

À la crise alimentaire, s’ajoute une pénurie de carburant qui menace de paralyser l’ensemble des opérations humanitaires. Dans une déclaration conjointe publiée samedi, plusieurs agences onusiennes ont averti que les stocks de carburant avaient atteint un « niveau critique », constituant un « nouveau fardeau insupportable » pour une population déjà « au bord de la famine ».

« Le carburant est l’épine dorsale de la survie à Gaza », ont souligné les agences. Il est indispensable pour maintenir en fonctionnement les hôpitaux, les systèmes d’approvisionnement en eau, les réseaux d’assainissement, les ambulances et toutes les opérations humanitaires.

L’ONU prévient que, sans réapprovisionnement, les agences « seront probablement contraintes de cesser totalement leurs opérations ». Cela signifierait « plus de services de santé, plus d’eau potable, et plus aucune capacité à acheminer l’aide ».